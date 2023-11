Veterinarska inšpekcija na kmetiji blizu Krškega odvzela 24 glav goveda

17.11.2023 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Krško - V soboto je začela veljati novela zakona o zaščiti živali, ki je med drugim uzakonila prehodne hleve za začasno ali trajno odvzete rejne živali. Prvi večji inšpekcijski odvzem živali se je zgodil četrti dan po uveljavitvi zakona. Veterinarska inšpektorica je na kmetiji v Posavju odvzela 24 glav goveda, poroča Dnevnik.

Kaj konkretno je rejec zagrešil, v inšpekcijskem zapisniku ne piše, prav tako ne, koliko živali je bilo odvzetih.

Lastnik kmetije je za Dnevnik povedal, da je zaradi dogajanja v šoku. Inšpektorica jim po njegovih besedah ni dala možnosti, da bi popravili, če je bilo karkoli narobe. "Ponavadi inšpektor najprej opozori, izda ureditveno odločbo, zdaj pa so kar prišli in na odprtem pašniku, velikem tri hektarje, na silo naložili vseh 24 glav živine," je dejal. Zanikal je, da so bile živali shirane, je pa res, da so bile blatne, saj se je na mestu, kjer čakajo na priboljšek in kjer se napajajo, naredilo blato, je povedal. Ker odvzem dojemajo kot krajo, so na policijo vložili ovadbo.

V Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so bili z informacijami o odvzemu živali za časopis skopi. "Govedo je bilo ograjeno na malem izpustu, ki je bil zelo blaten, brez dostopa do vode in hrane, brez dostopa do hleva oziroma suhega ležišča. Živali so bile prekrite z blatom in veterinarsko neoskrbovane," so navedli.

Po navedbah uprave je inšpekcija v preteklosti na kmetiji že vodila inšpekcijski postopek. Ker je ugotovila nepravilnosti, je izdala ureditveno odločbo, ob kontrolnem pregledu pa so bile nepravilnosti odpravljene. Tokrat je inšpektorica očitno ukrepala brez poprejšnjega opozorila, navaja Dnevnik.

STA; M. K.