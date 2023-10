Zagorelo v zapuščenem objektu

19.10.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 17.39 je v naselju Videm, občina Dobrepolje, gorelo v zapuščenem objektu. Gasilci PGD Videm in Zdenska vas so pogasili požar večje količine smeti ter zapuščenih predmetov in pohištva v objektu. Iznesli so ožgane predmete iz objekta, pristojna komunalna služba pa jih je odpeljala na deponijo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH na izvodu ADLEŠIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDO NM, TP RN BREZJE, TP FERUM;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, izvod 3.RATAJKA, LISAC;

- od 8:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 5.OB TEŽKI VODI PROTI REG.VASI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1, izvod 5.RO2 KOŠTIALOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU 1989;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS 1998.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA, izvod 5.PROTI TIHABOJ-V HRIB;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK, izvod 2.OB CESTI DESNO;

- od 11:00 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRETRŽJE;

- od 12:00 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUMPOLJE;

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEC PRI GABROVKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.