Svetina: Pozitivna diskriminacija romske manjšine ne more diskriminirati pravic večinskega prebivalstva

2.10.2023 | 13:45

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes obiskal tudi občino Škocjan, kjer se je srečal z županom Jožetom Kaplerjem.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes obiskal občine Škocjan, Sevnica in Radeče, kjer se je srečal z župani in odprl Varuhov kotiček. V Škocjanu so ga seznanili s težavami, ki jih imajo s posameznimi Romi. Ob tem je Svetina poudaril, da pozitivna diskriminacija romske manjšine ne more diskriminirati pravic večinskega prebivalstva.

Kot je v izjavi za medije po sestanku z vodstvom škocjanske občine dejal Svetina, ima romska populacija zakonodajo, ki jo ščiti, "vendar pozitivna diskriminacija ne more diskriminirati pravic večinskega prebivalstva", pač pa je treba najti pravo ravnovesje. "Prav tako zaščitna zakonodaja romski populaciji ne daje prostih rok za kazniva dejanja," je dejal.

Slovenija je po besedah Varuha pravna država, pri čemer pravo velja enako za vse. "Za kazniva dejanja so predvidene sankcije in ne glede na to, iz katerega kroga človek prihaja, mora to veljati enako za vse," je dejal.

Ko gre za reševanje vprašanj, povezanih z Romi, Svetina od države pričakuje in zahteva, da opravi svoje delo, saj lokalna skupnost ne more biti tista, ki bo sama nosila vso breme. "Navsezadnje imamo državne organe, kot so center za socialno delo, policija in ostali, ki morajo biti aktivni na tem področju," je dejal. Da je nujno aktivno reševanje težav, povezanih z Romi, bo Varuh, kot je dejal danes, opozoril tudi vlado in pristojna ministrstva: "Tukaj zagotovo lahko pričakujete našo nadaljnjo aktivnost."

Po besedah škocjanskega župana Jožeta Kaplerja imajo v občini težave predvsem s posameznimi Romi v Dobruški vasi. Občina se težave trudi reševati kolikor more, vendar se pri tem srečuje z neučinkovitostjo državnih inštitucij oz. sistema kot takšnega, na kar je danes opozoril tudi Svetino. "Varuh se z večino stvari z nami strinja. Zagotovil nam je, da bo o naših težavah obvestil odgovorne inštitucije," je dejal.

V občini se po besedah župana zavedajo, da gre za tek na dolge proge, pri katerem pa bodo potrebne tudi sistemske spremembe zakonodaje. Ob tem je spomnil na paket zakonov za urejanje razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, kar vključuje tudi Rome, ki ga je s podpisi občank in občanov v DZ vložilo 11 občin jugovzhodne regije in Posavja, med njimi tudi občina Škocjan. Izrazil je upanje, da bo paket sprejet. "Če politika meni, da predlogi niso v redu, pričakujemo da bo podala svoje, boljše. V koliko naših predlogov ne bodo podprli, hkrati pa ne bodo podali boljših predlogov, bo pa politika odgovorna za stanje, kakršno je," je dejal.

Avgusta je Svetina Varuhove kotičke odprl v šestih dolenjskih občinah, danes pa še v en dolenjski in dveh posavskih. Skupno imajo tako Varuhov kotiček že v 42 občinah. Kotički so po besedah Svetine namenjeni temu, da delo Varuha še bolj približajo občankam in občanom. Ti se lahko v njih seznanijo z njegovim delom, najdejo pa tudi obrazec za vložitev pobude Varuhu, v kolikor ocenjujejo, da so jim kršene človekove pravice.

STA, R.M.