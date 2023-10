Ribničani za gol prekratki

2.10.2023 | 07:40

Foto: FB RK Riko Ribnica

Ribnica - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 4. krogu lige NLB v gosteh premagali Riko Ribnico z 38:37 (20:20).

* ŠC Ribnica, gledalcev 400, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 3, Mihelič, Žagar 7, Ljevar 4, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 1, Cimerman 9, Đekić, Knavs 9 (2), Nosan 1, Grebenc 1, Hrastnik 2.

* Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Gaberšek, Perić 2 (1), Krečič 2, Cokan 8 (2), Ćirović, Antonijević, Ivanković 7, Janc 7 (2), Gregorič 1, Muhović, Milićević, Kačičnik 5, Žabić 6, Mlakar.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 2 (2), Celje Pivovarna Laško 8 (5).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Celje Pivovarna Laško 6 minut.

* Rdeči karton: Grebenc (20.).

Slovenski prvaki iz Celja so dosegli drugo zmago v ligi NLB. Po domači zmagi nad Ljubljančani v prejšnjem krogu so tokrat v gosteh premagali še Ribničane, ki imajo na svojem računu prav tako dve zmagi.

Zadnjo tekmo četrtega kroga so bolje odprli domači rokometaši iz dežele suhe robe. Po dobrih petih minutah so povedli s 5:2, tako da je gostujoči trener Alem Toskić zahteval minuto odmora. Po njej so njegovi varovanci zaigrali veliko bolje ter v 12. minuti po golu Vida Kačičnika izenačili na 7:7.

Do konca polčasa se je odvijal izenačen boj, obe ekipi sta več pozornosti namenili igri v napadu, število golov na obeh straneh (20:20) zgovorno priča o tem.

Do sredine druge polovice tekme je bila tekma povsem odprta (29:29), nato pa so Celjani med 45. in 50. minuto naredili delni izid 5:1 in povedli s 34:30.

Ribničani so se jim v 57. minuti približali na 35:36 in jih ogrožali do zadnjega zvoka sirene. Celjani so v zadnji minuti lahkomiselno zapravili žogo, Ribničani pa po minuti odmora trenerja Boruta Mačka v zadnjem napadu niso dosegli izenačujočega gola.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tim Cokan z osmimi goli, enega manj sta dosegla Mitja Janc in Ante Ivanković. V ribniški ekipi sta Brin Cimerman in Uroš Knavs dosegla po devet zadetkov.

Ribničani bodo v prihodnjem krogu gostovali v Velenju.

* Izidi, 4. krog:

- petek, 29. september:

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 34:28 (18:13)

- sobota, 30. september:

Koper - LL Grosist Slovan 27:28 (9:13)

Jeruzalem Ormož - Urbanscape Loka 28:28 (14:12)

Škofljica - Krka 29:29 (16:10)

Sviš Ivančna Gorica - Dobova 31:23 (17:12)

Ljubljana - Gorenje Velenje 28:43 (13:24)

- nedelja, 1. oktober:

Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 37:38 (20:20)

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 4 4 0 0 126:96 8

2. Krka 4 3 1 0 119:96 7

3. Trimo Trebnje 4 3 0 1 120:95 6

4. Jeruzalem Ormož 4 2 1 1 106:101 5

5. Celje Pivovarna Laško 3 2 0 1 97:89 4

6. Koper 4 2 0 2 113:105 4

7. Riko Ribnica 4 2 0 2 127:121 4

8. Sviš Ivančna Gorica 3 2 0 1 83:79 4

9. Slovenj Gradec 4 1 1 2 107:109 3

10. LL Grosist Slovan 4 1 1 2 108:114 3

11. Škofljica 4 1 1 2 100:106 3

12. Urbanscape Loka 4 1 1 2 102:120 3

13. Ljubljana 4 0 0 4 108:144 0

14. Dobova 4 0 0 4 78:119 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.