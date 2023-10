Jurjevo koledovanje na Sevniškem nesnovna kulturna dediščina

2.10.2023 | 10:30

Fotografije: FB KŠTM Sevnica; L. Motore

Sevnica - Jurjevo koledovanje, kakršnega poznajo na Sevniškem, so maja vpisali v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Območnim skupinam, ki v nespremenjeni obliki ohranjajo to koledniško šego, pa so v počastitev vpisa v Boštanju pri Sevnici v petek podelili listine o vpisu v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije.

Pobudnika vpisa sta bila kulturnik Ciril Dolinšek in sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ki sta dobri dve leti sodelovala s koordinatorjem vpisa iz Slovenskega etnografskega muzeja, so zapisali na sevniški občini.

Dolinšek je sicer avtor monografije Sveti jurij in jurjevi pevci na Sevniškem, posnel je tudi CD ploščo Jurjeve pesmi na Sevniškem, z obema pa dokumentiral in ohranil pesmi, ki jih v Občini Sevnica prepevajo vrsto generacij.

Pri tem je tesno sodeloval z jurjevimi pevci oziroma s koledniki, ki na Sevniškem še ohranjajo tradicijo ljudskih pesmi. To so Boštanjski jurji, Jurjevi pevci z Blance, Jurjevi pevci iz Dolenjega Boštanja, Jurjevi pevci z Dolnjega Brezovega, Jurjevci z Brega in Šentjurja na Polju, Florjanski Jurjevci, Jurjevi pevci Jarica, Jurjevi pevci s Konjskega, Jurjevi pevci iz Kompolja, Jurjevci z Loga, Jurjevi pevci z Lukovca, Jurjevi pevci z Okiča, Jurjevci s Podvrha in Trnovca, Jurjevci iz Rovišč, Jurji iz Šmarčne, Šentjanški jurjevalci, Jurjevci s Tržišča in Jurjevi pevci z Vrhka pri Tržišču.

Gre sicer za pomembno izročilo, ki povezuje lokalno skupnost in prispeva k povezovanju, so dodali na sevniški občini.

Po občinskih podatkih je jurjevo koledovanje, kot ga poznajo na Sevniškem, ena od bolj prepoznavnih koledniških šeg v Sloveniji. Medtem ko so se v številnih drugih krajih šege, povezane z jurjevim, spremenile v turistične prireditve, jurjeva koledovanja na Sevniškem potekajo prav ob godu sv. Jurija in v lokalnem okolju, namenjena pa so zgolj domačinom.

Kljub občasnim prekinitvam jurjeva koledovanja na Sevniškem nadaljujejo tradicijo prednikov. Za prebivalce predstavljajo pomemben element lokalne identitete in so eden od povezovalnih elementov tamkajšnjih lokalnih skupnosti, so še poudarili na sevniški občni.

M. K.

