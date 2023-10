Popolna zapora odseka ceste pri OŠ Sava Kladnika

2.10.2023 | 09:15

OŠ Sava Kladnika (Foto: portal zavoda)

Sevnica - Od ponedeljka, 2. oktobra, do vključno 6. oktobra 2023 bo na odseku lokalne ceste Ajdovec–Cesta na Dobravo pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica popolna zapora.

V šoli namreč, kot sporočajo s sevniške občine, že dlje časa opažajo, da je neposredna bližina šole v času pred in po pouku zelo prometno obremenjena. Prehitri in premalo pozorni vozniki ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej pa otrok. V sodelovanju in skupnem dogovoru med OŠ Sava Kladnika in Občino Sevnica bo zato v naslednjem tednu odsek lokalne ceste v neposredni bližini šole zaprt za ves promet.

Po podatkih prikazovalnika hitrosti, ki je nameščen ob cesto pri šoli, je v tednu od 23. do 29. septembra mimo šole prehitro pripeljalo 18 % voznikov. Povprečna hitrost na 24. september je denimo znašala kar 50,67 km/h kljub temu, da ob šoli velja omejitev hitrosti na največ 30 km/h.

Šolarjem bo v naslednjem tednu tako omogočeno bolj brezskrbno, predvsem pa bolj varno gibanje v okolici šole. Ob zaskrbljujočih podatkih pa občina vse voznike vnovič poziva, naj vozijo skladno s predpisi, v bližini šolskih objektov pa naj bodo še posebej previdni.

M. K.