Ta vikend zapore ob Novomeškem polmaratonu, tekači prvič čez nov most

30.9.2023 | 12:00

Trasa 21-kilometrskega teka

Novo mesto - 6. Novomeški polmaraton bo ta vikend znova v dolenjsko prestolnico privabil množice tekačev in navijačev, dogajanje pa bodo poleg osrednjega polmaratona obogatili še šolski teki, tek s psi, pohod in nordijska hoja. Za varno izvedbo dogodka, ki bo udeležence letos prvič vodil tudi čez nov most v Irči vasi, bo v Novem mestu vzpostavljenih več popolnih in delnih zapor, so sporočili z rotovža.

V soboto, 30. septembra, bo za izvedbo otroškega teka vzpostavljena popolna zapora od 14. do 20. ure na cesti Na Loko od Hotela Krka do odcepa za Kulturni center Janeza Trdine pod pošto, pri čemer bo obvoz urejen, med 17.30 in 18.30 pa bodo zaradi teka s psi zaprti Jerebova ulica, Ulica talcev, Rozmanova ulica, relacija Novi trg–Na Loko–Župančičevo sprehajališče, Pugljeva ulica, Kandijski most, Ragovska ulica in ulica V Ragov log. Ob 22. uri bo vzpostavljena tudi popolna zapora Seidlove ceste od križišča z Ljubljansko cesto do križišča pri Zavarovalnici Sava, delno bodo zaprli Šmihelski most in Ljubljansko cesto. Popolna zapora na Seidlovi cesti bo odstranjena v nedeljo po 16. uri. Obvoz bo urejen, dostop v center mesta bo omogočen iz smeri Ločne.

V nedeljo, 1. oktobra, bodo med 9.50 in 13. uro vzpostavljene kratkotrajne popolne zapore Ljubljanske ceste, Šmihelskega mostu in relacij Bršljin–Straška cesta, Povhova ulica–Lastovče–Groblje, Straška cesta–Zaloška cesta–Češča vas–Zalog ter državne ceste Novo mesto–Straža. Zaprti bodo tudi priključki na ceste, popolne zapore bodo občasne, vzpostavljale se bodo nekaj minut pred prihodom tekačev in odpirale po odhodu zadnjega tekača. Obvoz bo delno urejen.

M. K.