Vikend v znamenju Novomeškega polmaratona

26.9.2023 | 16:30

Novomeški polmaraton sta danes na novinarski konferenci predstavila Primož Kobe (desno) in podžupan MO Novo mesto Urban Kramar. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Novo mesto bo ta konec tedna znova utripalo v tekaškem ritmu, saj bo na sporedu že 6. Novomeški polmaraton. Po besedah organizatorja Primoža Kobeta pričakujejo okoli 750 tekačev iz vse Slovenije. Letos so nekoliko spremenili traso polmaratona, proga je bolj ravna in posledično hitrejša kot v preteklih letih, zato se nadejajo, da bo zrušen rekord proge.

Dvodnevni tekaški program se bo začel v soboto s pohodom, nordijsko hojo in z otroškimi teki okrog Novega trga. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji canicrossa – zabavnega teka s psi. V nedeljo pa bo start tekov na 5, 10 in 21 km.

Tekači se bodo na progo kot običajno podali iz Seidlove ceste, od koder bodo po Ljubljanski cesti krenili v Bršljin, mimo tovarne Ursa skozi Cegelnico in naprej čez novo brv v Irčo vas, od tam pa bodo zavili proti Straži, kjer bodo prečkali most in se skozi Hruševec, Zalog, Češčo vas, Groblje in Cegelnico vrnili v Novo mesto. Proga je uradno izmerjena in ima certifikat evropske zveze za cestne teke.

Med moškimi so glavni favoriti za zmago Madžara Adam Lomb in Gabor Karsai, Rok Puhar, Jakob Medved, Simon Navodnik, saj na startu ne bo obeh najboljših dolenjskih tekačev na polmaratonski razdalji Primoža Kobeta in Mitje Krevsa.

Med dekleti pa je glavna kandidatka za prvo mesto domačinka Anja Fink.

Tisti, ki jim je 21 kilometrov prevelika obremenitev, pa se bodo lahko podali na 5 ali 10 kilometrov dolg tek. Prvi štirje kilometri potekajo po isti trasi kot polmaratonska preizkušnja, po prečkanju brvi v Irči vasi pa proga zavije levo po Topliški cesti proti Novemu mestu in potem po Šmihelskem mostu nazaj na cilj na Seidlovi cesti. Tekači na 10 km bodo opravili dva takšna kroga.

»Prireditev je za vse generacije. Pomembno je, da vsem ponudim obliko rekreacije. Odločili smo se, da vse segmente razvijamo in vsakega poskušamo spodbuditi, da bi se gibal, da bi naredil nekaj zase,« je povedal Kobe.

Prireditev podpira tudi Mestna občina Novo mesto. Podžupan Urban Kramar je poudaril, da je v jesenskem času to največja športna prireditev na Dolenjskem. »Vsako leto pripelje tekače od blizu in daleč. Milsim, da se ta pozitivna energija, ki je vseskozi okoli organizacijske ekipe zelo lepo prenesene tudi na tekače. Obeta se lepo vreme in led dolenjski tekaški praznik. Nastopili bodo tekmovalci in 10 držav, MO Novo emsto gosti tekače iz pobratenega Bihača,« je dejal Kramar, ki bo najverjetneje nastopil na 10 kilometrov dolgi preizkušnji.

