Kettejev vodnjak na znamki

29.9.2023 | 08:15

Kettejev vodnjak na prenovljenem novomeškem Glavnem trgu, kot ga predstavlja Slovenia Guide ...

.. malce nazaj v zgodovini (FB Staro Novo mesto) ...

... in zdaj na znamki. (Pošta Slovenije)

Maribor/Novo mesto - Pošta Slovenije je izdala novo serijo priložnostnih znamk, ki so tokrat izšle v serijah živalstva, varnosti v prometu, spomenikov slovenske tehniške dediščine in vodnjakov na Slovenskem. Tu je predstavljen t.t. Kettejev vodnjak na novomeškem Glavnem trgu.

Kot so sporočili iz Agencije za varnost prometa, gre za drugo v seriji znamk Varnost v prometu, izšla pa je v poli s 25 znamkami in z nominalo B. V naslednjih treh letih bodo izšle še znamke, ki javnost opozarjajo na varno vožnjo brez mobilnega telefona, varnost kolesarjev ter pravilno vožnjo po avtocestah. Prva, ki je izšla lani, je opozarjala na nujnost uporabe varnostnega pasu za vse potnike na vsaki, tudi najkrajši poti.

Ob tem na agenciji v zvezi z letošnjo znamko opozarjajo, da je med letoma 2016 in 2022 kar 50 pešcev umrlo v temnem delu dneva, pri čemer niti eden ni nosil odsevnika niti na oblačilih ni imel odsevne površine. Pešce, ki veljajo za najbolj ranljive udeležence v prometu, najpogosteje ogrožajo vozniki motornih vozil, ki so v približno 70 odstotkih povzročitelji prometnih nesreč.

V seriji živalstvo je na treh znamkah v polah s po 25 znamkami in na eni znamki v bloku predstavljen polh. Ta nočno aktivna vrsta glodavcev in izvrsten plezalec večino aktivnega dneva preživi v drevesnih krošnjah. Prespi v kraškem podzemlju, drevesnem duplu ali ptičji valilnici, prezimuje pa v zemlji. Dinarski gozdovi so edino območje na svetu, kjer so ljudje polhe zaradi njihove občasne številčnosti lovili za prehrano in kožuhe in so zlasti pomemben del tradicije na Notranjskem in Kočevskem.

Serijo znamk o spomenikih slovenske tehniške dediščine je dopolnila znamka z motivom radijskega sprejemnika Slavček, ki ga je od leta 1952 izdelovala tovarna Telekomunikacije Ljubljana in je po doslej znanih podatkih prvi takšen serijski proizvod v Sloveniji. Podjetje je leta 1961 postalo del Iskre, v njem pa so pozneje izdelovali tudi televizijske sprejemnike. Uspešna zgodba se je končala s stečajem podjetja leta 1991.

VODNJAK IN PESNIK

V seriji slovenskih vodnjakov pa je tokrat predstavljen marmorni vodnjak na Glavnem trgu v Novem mestu, znan tudi kot Kettejev vodnjak. Leta 1992 je bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Vodnjak se Kettejev vodnjak imenuje ne le zaradi zagledanosti pesnika Dragotina Ketteja (1876–1899) v lepo Novomeščanko, ki je stanovala v bližini vodnjaka, ampak tudi zato, ker je na robu spodnje vodnjakove posode vklesanih nekaj Kettejevih verzov iz pesmi Na trgu, ki jo je napisal leta 1897. Vodnjak so postavili leta 1955 in je delo arhitekta Marjana Mušiča (1904–1984). Sestavljata ga spodnja šesterokotna in zgornja okrogla posoda manjšega premera. Obe posodi povezuje steber. Vendar pa je na tem mestu do leta 1903 stal starejši litoželezni vodnjak, ki je bil eden od premnogih uporabnih in okrasnih izdelkov železolivarne na Dvoru pri Žužemberku ob reki Krki. Ta je začela izdelovati litoželezne izdelke 1820 in je delovala vse do leta 1896, ko so jo zaprli.

M. K.