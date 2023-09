17-letnik brez izpita v neregistriranem avtu ignoriral modre luči policistov

O včerajšnji prometni nesreči pri Dolnjem Mokrem Polju smo že poročali, s PU Novo mesto danes podrobneje pojasnjujejo, zakaj in kako se je zgodila ter kakšne so bile posledice (v tekstu). (Foto: FB PKD)

Metliški policisti so v torek opoldne v Bereči vasi ustavljali osebni avtomobil brez registrskih tablic, ki ni upošteval modre luči in sirene policistov. Ko so ga uspeli ustaviti, so ugotovili, da neregistriran in nezavarovan avto vozi 17-letnik iz naselja Dole, ki nima vozniškega izpita, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Za 17-letnika so policisti uvedli postopek o prekršku, je pa to že drugi avto, ki so mu ga zasegli v zadnjem času. "Kljub mladosti ne gre za nepopisan list papirja," so zapisali novomeški policisti. Zaradi različnih kaznivih dejanj so ga namreč v zadnjih treh letih ovadili že več kot tridesetkrat, trinajstkrat pa so ga obravnavali za različne prekrške s področja javnega reda ter v zadnjih treh mesecih petkrat obravnavali za kršitve cestnoprometnih predpisov.

Ji je zapeljala čez stopalo?

Novomeški policisti so v torek popoldne obravnavali prometno nesrečo, ki naj bi se sicer zgodila v Dolenjskih Toplicah. Tam je 43-letna voznica osebnega avtomobila zapeljala čez stopalo 51-letnice, ki je bila na sprehodu s psom. V novomeški bolnišnici so ugotovili, da so njene poškodbe lažje. Obema so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pri voznici ni zaznal alkohola, pri peški pa je rezultat pokazal 0,80 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zasegli tovornjak

Prometni policisti so v torek zjutraj na avtocestnem počivališču Starine sever kontrolirali tovorno vozilo s polpriklopnikom. V postopku so ugotovili, da 32-letni voznik iz Srbije vozi brez ustrezne kategorije, zato so mu tovorno vozilo IVECO S-WAY (vlečno vozilo brez priklopnika) zasegli, voznika pa privedli v takojšnji postopek na okrajno sodišče.

Verjetno konoplja

Krški policisti so v torek zvečer v Leskovcu kontrolirali 21-letnega voznika osebnega avtomobila in posumili, da vozi pod vplivom prepovedanih substanc. Zasegli so mu nekaj posušenih rastlinskih delcev s sumom, da gre za konopljo. Hitri test na mamila je bil pri vozniku pozitiven, zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in zanj odredili še strokovni pregled. Pridržali ga niso, saj to ponj prišli prijatelji.

Nakradeno blago v otroški voziček

V torek dopoldne so policisti v Novem mestu obravnavali 28-letnika in 25-letnico zaradi tatvine v trgovini. Par je prišel v eno izmed novomeških trgovin z otroškim vozičkom in nanj nadeval brezalkoholne pijače, kavo in različne detergente v skupni vrednosti nekaj več kot 150 evrov. Z nabavljenim sta zapustila trgovino brez plačila, a so ju prestregli policisti, ki so se peljali na kraj. Ukradeno so jim zasegli in vrnili trgovini, za oba pa napisali kazensko ovadbo.

Drzna tatvina

V torek zvečer, med 18.00 in 18.30 uro, so neznanci izkoristili krajšo odsotnost lastnice vozila, ki ga je parkirala ob HE Krško in odšla na tek. Razbili so steklo na vratih avtomobila in ukradli torbico z denarnico, osebnimi dokumenti, bančnimi karticami, nekaj gotovine in mobilni telefon. Ocenjujejo, da so ji povzročili za okoli dva tisoč evrov skrbi in stroškov.

Vlomi in tatvine

V zadnjem tednu dni so neznanci vlomili v vikend v Gorenjih Sušicah. Odpeljali so motorno žago, kovinsko posodo za gorivo, več različnega orodja, nahrbtno kosilnico, 130 kg krompirja in avtomobilsko prikolico. Lastnikom so povzročili za vsaj tisoč dvesto evrov škode.

V Straži so policisti iz Dolenjskih Toplic obravnavali tatvino treh traktorskih pogonskih gredi (kardanov). Lastniku so povzročili za okoli tisoč evrov škode. Podobno kaznivo dejanje so obravnavali novomeški policisti v Selah pri Ratežu – tam je lastniku tudi izginil kardan v rumenem ohišju (storilec se je potrudil in jo snel iz traktorja) ter hidravlična poteznica črne barve. Lastniku so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Pridržali pijanega kršitelja

Krški policisti so v sredo zvečer zaradi kršitve javnega reda in miru intervenirali v Spodnjem Starem gradu. Kršitelj iz okolice Krškega je iz kraja zbežal pred prihodom policistov, a se kasneje vrnil in pijan razgrajal naprej. Drugič so ga prestregli, a se tudi ob prisotnosti policistov ni pomiril in je razgrajal naprej ter se nedostojno vedel do policistov. Vklenili so ga in odpeljali v pridržanje.

Prometne nesreče v sredo

Policisti so obravnavali osem prometnih nesreč, od tega so bile štiri z lažjimi poškodbami.

Na Lazah so novomeški policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodovala 29-letna motoristka. V ovinku ji je nasproti preveč po sredini pripeljal voznik kombija, tako da je motoristka v izogib trčenja zapeljala na bankino in padla. Pri tem se je lažje poškodovala.

Krški policisti so popoldne v Krškem ustavili 18-letnega voznika, za katerega se jim je zdelo, da se jih izogiba. Posumili so, da vozi pod vplivom prepovedanih substanc in naredili hitri test na mamila, ki je bil pozitiven. Odredili so mu strokovni pregled in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Po prejemu rezultata strokovnega pregleda bodo ustrezno ukrepali.

Regijski center za obveščanje je ob 13:21 uri obvestil policiste o prometni nesreči med Lokvico in Bušinjo vasjo, pri kraju Trnovec. Po prvih ugotovitvah ogleda so bila v prometni nesreči udeležena tri vozila. Do prometne nesreče naj bi prišlo med nepravilnim prehitevanjem, ker se voznik ni prepričal, če to lahko stori na varen način. 54-letnega povzročitelja prometne nesreče so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Naj bi bil lažje poškodovan. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče je bil promet na tem delu oviran dobri dve uri. Alkotest je bil pri vseh treh voznikih negativen.



Nekaj po drugi popoldne se je zgodila prometna nesreča v Dolenjem Mokrem polju. Po prvih ugotovitvah ogleda je 21-letni voznik med vožnjo iz neznanega razloga zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avto, ki ga je pravilno po svoji strani pripeljal 52-letni voznik iz Nizozemske. Slednji je imel v avtu sopotnico. Po trčenju je njuno vozilo odbilo s ceste, kjer je obstalo na strehi. Oba sta se lažje poškodovala. Policisti so obema voznikoma odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Za 21-letnika so uvedli postopek o prekršku. Zaradi nesreče je bil prometa oviran do četrte ure.

Sevniški policisti so popoldne na Orešju nad Sevnico obravnavali prometno nesrečo avtošole in še enega vozila, v kateri sta se poškodovali obe voznici. Po prvih ugotovitvah naj bi 22-letna voznica osebnega avtomobila vozila na prekratki varnosti razdalji za avtom avtošole, ki ga je vozila 21-letna kandidatka z inštruktorjem, in trčila vanjo. Policisti so obema odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

Zalotili štiri voznike pri prevozu turških migrantov

Policisti so na območju Posavja in Dolenjske v torek in sredo pri prevozu turških državljanov, ki so mejo prestopili na nedovoljen način, zalotili dva državljana Kosova ter državljana Turčije in Romunije. Oba kosovska državljana sta pobegnila, a so ju policisti kasneje izsledili in ju kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so pojasnili, so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe v sredo dopoldne med Dobruško vasjo in Kronovim z modro lučjo in sireno ustavljali dva avtomobila hrvaških tablic.

Voznik prvega avtomobila je v bližini Bele Cerkve ustavil na odstavnem pasu, nato pa preskočil varovalno ograjo in zbežal v gozd. V avtu pa je ostalo devet državljanov Turčije, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. V iskanje pobeglega voznika so se vključili tudi policisti iz Šentjerneja, Novega mesta, Trebnjega in vodniki službenih psov. Izsledili so ga slabo uro po dogodku. Izkazalo se je, da gre za 27-letnega državljana Kosova.

Drugi voznik je nadaljeval vožnjo in so ga trebanjski policisti ustavljali na avtocesti. Med Trebnjem in Bičem je voznik sunkovito zapeljal na levi prometni pas, ustavil in zbežal. Prometni policisti so ga nekaj minut po 19. uri prijeli pri Velikem Gabru. Gre za 22-letnega državljana Kosova. V avtomobilu pa je vozil šest turških državljanov, ki so nezakonito prestopili mejo.

Obe vozili so zasegli, oba voznika kazensko ovadili, postopki s tujimi državljani pa še niso zaključeni, so pojasnili na novomeški policijski upravi.

Tudi v torek so policisti izvedli nadzor dveh vozil, v katerih so bili turški državljani, ki so nezakonito prestopili mejo. Zjutraj so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na avtocestnem počivališču Starine kontrolirali francosko vozilo, ki ga je vozil 42-letni državljan Turčije. S seboj pa je peljal še štiri sorodnike. Voznika so oglobili, tujce pa odpeljali v postopek na policijsko postajo.

Popoldne pa so policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje na Drnovem za 42-letnega voznika osebnega avtomobila iz Romunije prav tako ugotovili, da prevaža pet državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 42-letnika so pridržali, postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti so sicer v torek obravnavali 129 tujcev, ki so na nezakonit način pretopili notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. Vsi so bili prijeti na območju Posavja (Rigonce, Obrežje, Loče, Mihalovec, Jereslavec, Brežice, Drnovo).

V sredo pa so obravnavali 174 migrantov. Večina je prijetih v Posavju (Brežice, Rigonce, Dobova, Trnje, Podvinje, Obrežje, Nova vas pri Mokricah).

