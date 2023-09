Podjetniški inkubator Krško eden od 12 nominirancev za ''EU projekt, moj projekt 2023'' <strong><br /></strong>

Podjetniški inkubator Krško eden od 12 nominirancev za ''EU projekt, moj projekt 2023''



28.9.2023 | 13:00

S celodnevnim programom so v sredo, 27.9., predstavili dobro lokalno zgodbo, ki se je uresničila s pomočjo evropskih sredstev in oblikuje naš skupni boljši danes in jutri.

Zjutraj so pričeli s terenskim Študijskim forumom "DEEP DIVE POSAVJE 2023".

Študente in profesorje je sprejela Kristina Ogorevc Račič v prostorih Mestne občine Krško. Prav tako so jim nekaj besed namenili Brigita Piltaver Imperl, Marjetka Rangus, Andrej Sluga, Damijan Vrtin in jih seznanili z različnimi izzivi in možnostmi za razvoj v naši regiji.

Sledil je obisk Evrosada, gradu Rajhenburg in ogled tamkajšnje razstave in peninoteke.

Nato so se zapeljali do gostilne Kunst, kjer so podrobneje spoznali delovanje in izzive, s katerimi se srečujejo gostinci.

Študentje so se nato pridno lotili dela in v štirih skupinah raziskovali vsak svojo tematiko.

Dotaknili so se različnih vsebin:

- Sodobne kmetijske tehnologije: iskanje sinergij s trajnostnim turizmom

- Lokalne oskrbne verige s hrano: oblikovanje edinstvene turistične ponudbe

- Kulturna dediščina in tradicija: temelj sodobnega kmetijstva in gastronomije

- Znamčenje v gastronomiji: prepletanje hrane, trajnosti in edinstvenih doživetij

S svojim znanjem, različnimi izkušnjami in informacijami so ustvarili edinstvene pristope k trajnostnemu turizmu.

Dan so zaključili v prostorih Kleti Krško, kjer so prisluhnili pogovoru s Stanetom Rožmanom, nekdanjim predsednikom uprave NEK.

Na koncu so sledile še kratke predstavitve gostujočih podjetij iz naše regije, ki so jih seznanili s svojimi začetki in kako so se postopoma razvile tako uspešne zgodbe.

Na dogodku tudi ni manjkalo dobrot, podjetniki so jih namreč pogostili s svojimi produkti. S tem so zaključili dan v dobri družbi in prijetnem ambientu.

EU projekt, moj projekt 2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Oglasno sporočilo

Galerija