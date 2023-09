Ograja ovira čiščenje - Počasna reka hitro poplavi

27.9.2023 | 13:40

Veje so ostale nad bregom, ko je Sotla upadla. Drevo na levi bo reka že ob enem svojih naslednjih naraščanj mogoče nagnila v sredino struge ali odnesla s seboj do prvega velikega ležečega debla. Brez stroja s košaro na mehanskem podaljšku delavec tu lahko pokosi breg, ne more pa narediti veliko za večjo pretočnost reke. (Foto: M. L.)