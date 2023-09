Najtežja buča krepko čez 800 kilogramov - državni rekord Janka Lovšeta

26.9.2023 | 13:45

Janko Lovše s svojo rekorderko (Vse fotografije: FB Mozirski gaj)

Šmartno pri Slovenj Gradcu - V Šmartnem pri Slovenj Gradcu so minuli konec tedna pripravili 13. državno prvenstvo v tekmovanju za najtežjo bučo. Naslov je osvojil Janko Lovše iz Trebnjega z bučo, težko 842 kilogramov, kar je obenem nov državni rekord. Rekorderka je z 242 centimetri tudi najdaljša buča, ki jo je pridelal Martin Jehart iz Slovenj Gradca.

Kot so sporočili iz Mozirskega gaja, je Janko Lovše vzgojil tudi bučo, ki je na tekmovanju osvojila naziv najlepše, pridelal pa je tudi najtežjo lubenico. Ta je tehtala 53 kilogramov.

Za naslov najtežje buče se je letos potegovalo devet velikank, ki so bile težke od 58 do več sto kilogramov. Za naslov najdaljše pa so se potegovale štiri buče, dolge od 175 centimetrov do več kot 200 centimetrov.

Mozirski gaj sicer po avgustovskih katastrofalnih poplavah ostaja zaprt, saj poteka sanacija za odpravo posledic ujme. Znova naj bi ga odprli 2. decembra.

STA; M. K.

