Nova letnica Festivala lesa<strong><br /></strong>

26.9.2023 | 13:50

Konstrukta izobražuje skozi igro

Iz delavnice Kočevska krošnja

Izročitev prototipov Varuhom Prastolov 2022

Nagrada 2022 - Duša zapušča telo, Gasper Fabijan, Slovenija

Oživljena Konstrukta Nika Kralja

Po navdihu Enza Maria

Priznanje 2022 - Evelyn, Aldo Deli & Paride Stella Italija

Priznanje 2022 - Kerf-folding stool chair, Hamza Bavčić, BIH

Festival lesa 2023, Kočevje, od 5. do 7. oktobra 2023

Festival lesa v Kočevju je dogajanje, ki traja vse leto. Gozd slavi kot neprecenljiv naraven habitat in vir plemenite, trajnostne surovine. Spodbuja uporabo lesa za gradnjo, bivanje in pri vsakdanjih dejavnostih. Povezuje gozdarstvo, lesarstvo, nove tehnologije obdelave, znanost in oblikovanje. Kajti le povezani lahko dodamo lesu vrednost, ki si jo zasluži ter hkrati ohranimo gozdove, sredi katerih smo doma.

Festival lesa gradijo različne lesarske, restavratorske, likovne in obrtne delavnice, tekmovanja ter arhitekturna svetovanja za izdelavo lesenih predmetov in objektov. Osrednji letni dogodek Festivala lesa so trije oktobrski otvoritveni dnevi.



ZLATIMO GOZDNO LESNO VERIGO - OTVORITEV FESTIVALA LESA 2023

Odprtje Festivala lesa v četrtek 5. 10. 2023 s pričetkom ob 19.00 uri v dvorani Kulturnega centra Kočevje bo slavilo najdragocenejše iz lesa in zanj … Oblikovalce, ki ga plemenitijo v nove oblike in dijake, ki se ga učijo častiti. Poklonili se bomo tistim, ki ga zmorejo obvarovati. Zaploskali bomo zmagovalnim kreacijam mednarodnega natečaja Prastol za leto 2023 in dijakom Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki so zmagali na natečaju za najboljšo različico znamenitega stola Enza Marija. V zahvalo za pogasitev požarov na Kasu bo Festival lesa Gasilski zvezi Slovenije izročil prototip nagrajenega Prastola leta 2022 »Duša zapušča telo«. Spoznali bomo nove izdelke, ki so plod sodelovanja Kočevskega lesa, Festivala lesa in zadruge In situ. Uživali bomo v izbranem kulturnem programu.

NATEČAJ PRASTOL

Natečaj PRASTOL je bil letos spomladi objavljen na spletni strani Festivala lesa in platformah Designboom in Competitions.archi. Na natečaju je sodelovalo 92 projektov stolov iz 34 držav. Trije prototipi nagrajenih projektov stolov bodo svečano predstavljeni na odprtju Festivala lesa v Kulturnem centru Kočevje in nato razstavljeni v Knjižnici Kočevje, Trg zbora odposlancev 26.

STOL »SEDIA« OBLIKOVALCA ENZA MARIJA V OČEH IN IZPOD ROK DIJAKOV SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE KOČEVJE

Enzo Mari (27. april 1932 – 19. oktober 2020) je bil italijanski modernistični umetnik in oblikovalec pohištva, ki je vplival na številne generacije industrijskih oblikovalcev.

Leta 1974 je kot odziv na množično proizvodnjo pohištva ustvaril knjigo z naslovom Autoprogettazione (»Samooblikovanje«), ki obravnava izdelavo pohištva in ponuja načrte in navodila, kako ustvariti pohištvo iz vseprisotnih materialov. Izdelal in v svoji knjigi opisal je tudi stol Sedia. Dovolil je, da ga vsakdo lahko naredi in uporabi zase. To pa je bila tudi naloga dijakov programa Mizar Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki so stol prikrojili po lastni domišljiji in ga tudi izdelali.

»GOZD PRILOŽNOSTI ZA OBLIKOVANJE SLOVENSKEGA POHIŠTVA«

Strokovni forum Wood Tech Talk

Osrednji strokovni dogodek Festivala lesa 2023 bo strokovni posvet v petek 6. oktobra od 9.30 do 12.30 v dvorani Kulturnega centra Kočevje. Temo sta priporočila Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter direktorat za lesarstvo s ciljem, da bi v Sloveniji spodbudili večjo uporabo lesa in oživili slovensko pohištveno industrijo. Razvoj pohištvene industrije lahko namreč pospešimo s tesnejšim povezovanjem vseh lesnih in njej komplementarnih panog ter vrhunskega oblikovanja. Na posvet so poleg proizvajalcev pohištva vabljeni ponudniki lesne surovine, sedanji in bodoči proizvajalci lesenih pohištvenih polizdelkov, izdelovalci uporabnih in okrasnih lesenih izdelkov, ki jih uporabljamo pri bivanju, tehnologi, oblikovalci … Vsi, ki vidijo možnost sodelovanja v pohištveni panogi, kateri se v prihodnjem obdobju obeta hitra in konstantna svetovna rast.

ZAŽARIMO Z JESENSKIMI BARVAMI GOZDA NA OGLJEFESTU

V soboto 7. 10. 2023 vabi obiskovalce celodnevna prireditev Ogljefest h koči na Črnem vrhu. Na pot k zabavnemu in okusnemu oglarskemu dogajanju se lahko podamo s kolesom, peš ali z avtomobilom. Nezahteven planinski pohod po gozdnih cestah in vlakah od Luže v Koblarjih do Črnega vrha traja približno uro in četrt. Voden rekreativno kolesarski vzpon na Črni vrh v skupni dolžini 13 km pripelje od Rdeče dvorane v Kočevju na cilj po kolesarskih stezah in gozdni cesti. Udeležence pričakujejo oglena pijača dobrodošlice, prižig Levstkove kope, ogleno kosilo (obvezna rezervacija), oglarske zgodbe, tekmovanje v izdelavi »mulca«, prijetna glasba, ogleno pecivo in pečen kostanj.

PROGRAM FESTIVALA LESA 2023

Četrtek 5. 10. 2023

19.00

OTVORITEV FESTIVALA LESA 2023 v dvorani Kulturnega centra Kočevje

- Predstavitev in razglasitev zmagovalnih stolov mednarodnega natečaja Prastol za leto 2023

- Izročitev Prastola 2022 »Duša zapušča telo«, ki so ga navdihnili uničujoči požari na Krasu, Gasilski zvezi Slovenije kot zahvalo za zmagovito gašenje požarov

- Predstavitev izdelkov, ki so plod sodelovanja Kočevskega lesa, zadruge In situ ter Festivala lesa

- Podelitev nagrad dijakom Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki so zmagali na natečaju za najboljšo različico znamenitega stola Enza Marija

- Izbran kulturni program

Petek 6. 10. 2023

9.30 – 12.30

Osrednji strokovni dogodek Festivala lesa v dvorani Kulturnega centra Kočevje v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in SPIRIT Slovenija, javno agencijo:

»GOZD PRILOŽNOSTI ZA OBLIKOVANJE SLOVENSKEGA POHIŠTVA«

- Predstavitev uspešnih rezultatov prve generacije razpisov Centra za kreativnost in novih razpisov

- Primeri dobre prakse iz gospodarstva

- Predstavitev podpor, ki omogočajo povezovanje dizajna in gospodarstva

- Okrogla miza z direktorji uspešnih podjetij, ki bodo nanizali predloge, kako design še učinkoviteje vključiti v gospodarske dejavnosti

- Individualna B2B srečanja med podjetniki in oblikovalci

Informacije in prijave na B2B:

031 300 976

festival.lesa@gmail.com

Sobota 7. 10. 2023

Zažarimo z jesenskimi barvami gozda!

OGLJEFEST na idilični gozdni jasi ob koči na Črnem vrhu

10.30

»Peš do kope« iz Koblarjev do Črnega vrha – voden planinski pohod na Črni vrh

(Zbirno mesto pri Luži v Koblarjih, nezahtevna pot po gozdnih cestah in vlakah, čas hoje cca. uro in 10 minut.)

11.00

»S kolesom do kope« - voden rekreativno kolesarski vzpon na Črni vrh

(Zbirno mesto pri Rdeči dvorani, Cesta na stadion 7, Kočevje, skupna dolžina poti 13 km od tega približno 4 km vzpona po gozdni cesti.)

12.00 – 13.00

zbor na Črnem vrhu, oglena pijača dobrodošlice

13.00

Slavnostni prižig Levstkove kope

13.30

Ogleno kosilo

- hot dog z ogleno štručko in ocvrt krompirček z oglenim posipom

- čušpajz - kostelska tradicionalna jed na žlico z rezino domačega oglenega kruha

- gozdarska malica - polenta z ocvirki ali praženo čebulo

14.30

Oglarske zanimivosti in zgodbe o nekdanjih oglarjih v Kočevskem rogu iz ust inženirja gozdarstva Antona Prelesnika.

15.30

Tekmovanje ekip v izdelavi »mulca«, majhne oglarske kope, ki so jo oglarji postavili iz ostankov lesa. (Tekmovale bodo tri ekipe s tremi tekmovalci. Ekipe se morajo predhodno prijaviti. Vsi tekmovalci bodo nagrajeni.)

Od 16.00 dalje

Zabava s prijetno glasbo, oglenim pecivom in pečenim kostanjem.

Več informacij in rezervacija kosila:

051 860 684

festival.lesa@gmail.com

Vljudno vabljeni!

https://festival-of-wood.com/

