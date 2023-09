Evropski športni dan na OŠ Grm

26.9.2023 | 12:00

Novo mesto - Mednarodni projekt Evropski šolski športni dan (European School Sport Day) bo v sredo, 27. septembra, med 8:40 in 10:15 uro potekal tudi na novomeški Osnovni šoli Grm.

Evropski šolski športni dan je mednarodna akcija, ki temelji na uspešnem nacionalnem projektu na Madžarskem. Projekt predstavlja evropsko mrežo šolskih športnih dni, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti.

Nacionalni koordinator v Sloveniji je Športna unija Slovenije. Evropski šolski športni dan vsako leto poteka v času Evropskega tedna športa med 23. in 30. septembrom, ko šole tudi v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi organizirajo šolski športni dan. Vrsto in izvedbo športnih aktivnosti prilagodijo lokalnim okoliščinam ter udeležencem dogodka. Tudi v letošnjem letu se je v akcijo vključilo že preko 50 osnovnih in srednjih šol iz različnih krajev po vsej Sloveniji.

Osnovna šola Grm želi svojim učencem približati šport in aktiven življenjski slog, saj le ta prinaša številne koristi za zdrav razvoj otrok. V sredo, 27. septembra, bodo organizirali raznovrstne športne igre. Dogodek bosta popestrila 'miličnik' Franci Kek in moderator Radovan Trifković.

Letos je poseben poudarek na promociji t.i. aktivnega učenja - uporabe gibanja in gibalnih iger pri učenju v razredu, saj so številne raziskav potrdile, da se telesna dejavnost opazno pripomore, da so učenci bolj zdravi in se lažje učijo v učilnici.

M. K.