V križišču podkrepljen z alkoholom treščil v policiste na nujni vožnji

26.9.2023 | 12:40

Vinjen voznik osebnega vozila je sinoči nekaj pred polnočjo na enem izmed križišč iz smeri centra Brežic proti Bukošku z osebnim avtomobilom prekrižal pot policijskemu vozilu, ki je pripeljalo iz smeri Trnja proti Šentlenartu. Prišlo je do nesreče, v kateri so bile poškodovane tri osebe, ena huje, so sporočili s PU Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah je policijsko vozilo, ki je bilo na nujni vožnji, prevozilo križišče pri rdeči luči iz smeri Trnja proti Šentlenartu, ko je vanj iz smeri centra Brežic proti Bukošku pri zeleni luči pripeljal voznik osebnega avtomobila z dvema potnikoma. Prišlo je do trčenja, v katerem so bili poškodovani voznik in oba potnika v osebnem avtomobilu.

Policisti so obema voznikoma odredili preizkus alkoholiziranosti - pri policistu preizkus ni pokazal alkohola v krvi, vozniku osebnega avtomobila pa so namerili 0,65 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zanj so zato odredili še strokovni pregled.

Zoper voznika osebnega avtomobila bodo policisti uvedli postopek o prekršku zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neupoštevanja modre luči na vozilu s prednostjo. O nesreči so obvestili tudi posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, ki obravnava nesreče, v katerih so udeležene pooblaščene uradne osebe, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto

Ostala prometna (ne)varnost

Policisti so na območju PU Novo mesto sicer včeraj skupno obravnavali štirinajst prometnih nesreč, od tega enajst z gmotno škodo (od tega je bilo devet različnih trkov z divjadjo), eno z lahkimi in eno s hudimi telesnimi poškodbami.

Krški policisti so dopoldne pri kontroli zapore gradbišča v Krškem kaznovali tri voznike, ki niso spoštovali prometne signalizacije in so vozili mimo zapore po pločniku, da so se jim morali pešci umikati. Vsi trije so dobili plačilne naloge (predpisana globa 160 evrov).

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so popoldne na Obrežju kontrolirali 56-letnega voznika iz Hrvaške, pri tem pa ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli in ga privedli v postopek na okrajno sodišče.

Metliški policisti so zvečer ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,25 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ugotovili so tudi, da vozi osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli.

Brežiški policisti so zvečer v Gazicah obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je 22-letni voznik električnega skiroja lažje poškodoval. Po prvih ugotovitvah je na makadamski cesti v rahlem ovinku zapeljal na razmočeno bankino in padel. Ker se policisti niso zadovoljili s tako preprosto razlago, so mu odredili še preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi več različnih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu napisali plačilni nalog.

21-letnik prijavil, da bo nekaj storil ... in tudi je

Brežiški policisti so zvečer pridržali 21-letnega domačina, ki je opit kršil javni red in mir in se kljub opozorilom ni pomiril. Z njim so se ukvarjali že popoldne, ko je klical na številko za nujne klice 113 in prijavil, da bo nekaj storil. Na območju, kjer naj bi se nahajal, ga je iskalo več policistov, iskali so ga tudi s pomočjo drona. Dve uri po klicu so ga našli v enem od gostinskih lokalov, živega in zdravega. Ob desetih pa so ga zalotili, ko je razmetaval koše za smeti po brežiških ulicah. 21-letnika so vklenili in odpeljali v pridržanje.

Kriminaliteta - kradli v brežiški in novomeški trgovini

Brežiške policiste so nekaj pred osmo zvečer klicali v enega od trgovskih centrov, kje je varnostnica zadrževala štiri osebe zaradi suma, da so v trgovini kradli. Policisti so opravili razgovor s štirimi mlajšimi osebami, starimi med 15 in 20 let, ki so si pripravili vreče z izdelki, da bi jih odnesli mimo blagajne, a jih je pri tem, kot omenjeno, zalotila varnostnica. Policisti primer obravnavajo kot poskus storitve kaznivega dejanja, preiskava okoliščin dogodka pa še ni zaključena.

Neznanci so popoldne na Belokranjski cesti v Novem mestu izkoristili polurno odsotnost voznika tovornjaka in mu iz kabine ukradli mobilni telefon, tablični računalnik in nekaj denarja. Naredili so mu za vsaj tristo evrov škode.

Popoldne so klicali novomeške policiste iz trgovine v Žabji vasi, kjer je več oseb naložilo poln voziček izdelkov in jih odpeljali mimo blagajne brez plačila. Storilci so voziček uspeli pripeljati do parkiranega avta, nato pa so se zaradi aktivnosti zaposlenih in prihoda policistov razbežali. Voziček z izdelki so pripeljali nazaj v trgovino, osumljene pa bodo obiskali danes.

V izposojenem kombiju prevažal osem Turkov

Policisti so ponoči na avtocestnem počivališču Grič pri Čatežu ob Savi ustavili 46-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je vozil kombi s hrvaškimi registrskimi tablicami. Ugotovili so, da v njem prevaža osem Turkov, ki so nezakonito prestopili državno mejo, zato so ga pridržali, vozilo pa zasegli. Vozilo je sicer last rent-a-car hiše.

V zadnjih 24. urah so poleg tega na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 158 tujcev, ki so nezakonito prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Štiri so obravnavali metliški policisti (prijeti pri Želebeju), ostale pa so obravnavali na območju Posavja (Rigonce, Dobova, Sela pri Dobovi, Mihalovec, Jereslavec, Kapele, Loče, Grič. Zaloke).

Dan v številkah

Policisti so na številko 113 včeraj skupno sprejeli 235 klicev, od tega je bilo 84 klicev takšnih, ki so potrebovali posredovanje policije.

