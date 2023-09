Petankarji metali krogle za Nejca z mišično distrofijo

25.9.2023 | 10:30

33-letnemu Nejcu, ki je zaradi mišične distrofije na invalidskem vozičku, vsekozi stoji ob strani njegova družina. Na sliki mama Danica in oče Jože.

Cerov Log - 33-letni Nejc Župan iz Dolenjega Vrhpolja v šentjernejski občini ima hudo mišično distrofijo in je od 4. razreda osnovne šole priklenjen na invalidski voziček. Stanje se mu je z leti že tako poslabšalo, da je povsem odvisen od drugih in sam ne more narediti ničesar. Pomaga mu osebna asistentka.

A fant je kljub vsemu srečen, na svoj način, saj zna v življenju ceniti drobne stvari in vse lepo.

Zbrani petankarji na dobrodelnem turnirju v Cerovem Logu.

Še posebej vesel in zadovoljen je bil Nejc Župan ta konec tedna, ko je domačin, družinski prijatelj Stane Rangus, skupaj s člani Športnega društva Petanka Šentjernej – Petelini, ki deluje v okviru DU Šentjernej, zanj organiziral dobrodelni turnir v petanki.

Ta je zelo uspel, prišlo je okrog 70 petankarjev iz vse Slovenije, od Ljubljane do Koroške, in 20 ekip je igralo le za Nejca. Tudi bolj deževno vreme jih ni ustavilo in na prizorišču prostovoljnega gasilskega društva Cerov log je bilo živahno od jutra. Tudi Nejc ni manjkal in vsem se je zahvalil za to lepo gesto.

»To mi res veliko pomeni – da so na svetu še dobrosrčni ljudje, ki radi pomagajo. To pa je bistvo življenja. Res vsem hvala,« je dejal zbranim. Z darom si bo nabavil nov, zmogljivejši računalnik, kak drug pripomoček, morda si bo plačal kako fizioterapijo …

Pobudnik Stane Rangus

Stane Rangus je bil pobudnik dobrodelne akcije.

Nejc je zelo prijazen in pozitiven fant.

Pevci Gorjanskega speva so ubrano zapeli.

Šentjernejski župan Jože Simončič

Za prijetno vzdušje so skrbeli veseli harmonikarji iz domačih logov.

Med zelo srečnimi je bil tudi Stane Rangus, pobudnik dobrodelne akcije, v kateri so s prispevki sodelovali številni šentjernejski podjetniki in drugi, eni so prispevali prostor, šotore, pogostitev, itd. »Odziv je bil res neverjeten, fenomenalen, nihče ni rekel ne,« pove Stane, ki je zelo srčen človek, s posebnim čutom za sočloveka v stiski.

Da še kako razume situacijo družine Župan in Nejca, ne čudi, saj je tudi njegova družina preizkušena. »Imel sem sina invalida, ki je umrl pri 15. letih. Iz lastnih izkušenj vem, kaj prestajajo, kako živijo, kakšne stroške imajo,« pove Stane, ki je pred leti za Nejca že organiziral dobrodelni dogodek, nabavili pa so posebno dvižno mizo za kopanje.

Neverjeten odziv domačinov

Stane poudari pomen dobrodelnega turnirja v petanki, s čimer je Nejca in njegovo družino zelo presenetil. »Želimo pomagati temu fantu, ker je pravi borec! Hvala vsem petankarjem za pomoč,« pove in poudari, da bo zbrani znesek vedela le družina, »verjemite pa, da bo dobil vse do zadnjega centra, kar se bo nabralo, raje več kot manj!«

Organizatorji so dali tudi natisniti majčke z Nejčevo sliko spredaj ter napisom na zadnji strani, ki veliko pove: Za prijatelje je treba ... In slika stisk dveh rok. Mnogi so si jo nabavili.

Županovi hvaležni za vse

»Prav toplo nam je pri srcu, ko vidiš, da nisi pozabljen, da se nekdo spomni nate, na tvoje življenje. Res iz srca vsem hvala vsem za vse, kar ste naredili za nas, tudi še prej v preteklosti, ko smo za marsikaj prosili, pisali razne prošnje in bili vedno uslišani. Danes je vseeno lažje. Dobrodošli kdaj pri nas doma, Nejc je zelo vesel vsakega obiska,« je Nejčeva mami Danica Župan povedala zbranim petankarjem, istega mnenja je tudi njen može Jože.

Da ni nič v življenju samoumevnega, ne mir ne blaginja ne zdravje ne prijateljstvo, in da se je treba za vse boriti, pa je poudaril šentjernejski župan Jože Simončič. Predvsem pa, da nam ne sme biti nikoli vseeno za sočloveka.

»Smo taka družba, kakršno je v njej stanje za tiste, ki živijo najtežje, in zanje je treba poskrbeti. Vsak ima svoje težave in vsak jih lahko hitro dobi, a bodimo prijatelji in si pomagajmo. Vesel sem te solidarnosti. Nejca, ki se tako bori v življenju, pa je treba imeti za zgled,« je dejal Simončič.

Podobnega mnenja so bili tudi predsednik DU Šentjernej Slavko Antončič, Jani Bregar, ki je priskrbel pokale, pevci Gorjanskega speva, ki so popestrili dogodek, harmonikarji, in vsi ostali, ki so vsak po svojih močeh zaslužni za uspešen dobrodelni turnir v petanki.

Besedilo in foto: L. Markelj

