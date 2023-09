FOTO: V čelnem trku poškodovnih šest ljudi

24.9.2023 | 18:40

Poročali smo že o včerajšnji prometni nesreči, v kateri sta bila okoli 13. ure na cesti med Ribnico in Ljubljano pri Ortneku udeležena voznica osebnega vozila voznik kombija. S Policijske uprave Ljubljana so danes sporočili nekaj prvih ugotovitev okoliščin nesreče.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica osebnega avta zaradi prevelike hitrosti v levem ovinku zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v vozilo, ki je pripeljalo nasproti.

Pri tem sta se povzročiteljica in potnica v njenem vozilu huje telesno poškodovali. Bili sta vkleščeni v avtomobilu, gasilci so ju morali iz zverižene pločevine reševati z uporabo tehničnih posego.

Lažje poškodovani so bili še potnika v vozilu povzročiteljice, voznik kombija in potnica v njem.

Na mesto je prispelo tudi več reševalnih vozil iz Ribnice in Ljubljane, ki so poškodovane v trku odpeljali v bolnišnice. Po najhuje poškodovano osebo je medtem priletel helikopter slovenske vojske.

Cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče več ur popolnoma zaprta.

Policisti preiskavo nadaljujejo.

M. K.

Foto: GE Ribnica