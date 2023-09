Šest poškodovanih v trčenju avtomobila in kombija

24.9.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

Včeraj ob 12.58 sta v naselju Prilesje, občina Velike Lašče, trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, sanirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeni osebi in nudili pomoč reševalcem NMP Ribnica in NMP Ljubljana pri oskrbi šestih poškodovanih oseb. Gasilci so tudi zavarovali kraj za pristanek policijskega helikopterja, ki je huje poškodovano osebo prepeljal v UKC Ljubljana. Preostalih pet poškodovanih so v UKC Ljubljana prepeljali z reševalnimi vozili.

Zbil pešca

Ob 7.23 je v naselju Radež, občina Sevnica, osebno vozilo zbilo pešča. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Celje.

Olje na avtocesti

Ob 17.05 je bilo na avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in Kronovo razlito motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so na dolžini 200 metrov razmastili in oprali cestišče.

Drevo oviralo promet

Ob 21.50 so na cesti Celje - Krško v bližini naselja Vrhovo, občina Radeče, gasilci PGD Vrhovo s tehničnim posegom odstranili na vozišče podrto drevo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Industriska cona Krško, nizkonapetostno omrežje – JOB (Puntar Srečko) med 6. in 13. uro; na področju nadzorništvo Brežice pa na območju TP Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – Vrstne hiše 2. ulica desno smer postaja med 9. in 11. uro.

M. K.