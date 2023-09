Krka do tretje zaporedne zmage, slavil tudi Riko, SVIŠ poražen

24.9.2023 | 09:00

Fotografije so s tekme v Novem mestu. (Foto: Gašper Simonič)

Rokometaši Krke so v 3. krogu lige NLB sinoči doma premagali ormoški Jeruzalem s 30:23 (15:12).

* Dvorana Marof, gledalcev 245, sodnika: Backović in Palačković.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško 2, Avsec 5, Majstorović 5 (3), Muhič 1, Rašo 4, Vukić 6, Stanojević, Rašo 1, Zajc 1, Nikolić 4 (1), Lavrič, Kukman 1, Matko, Horvat.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Zemljič, Munda 3, Bogadi 4, Sok 3 (1), Vincek, Žuran, G. Hebar, M. Hebar 1, Šulek 1, Blagotinšek 1, Pungartnik 5, Krabonja 1, Kolmančič 2, Jerenec 2.

* Sedemmetrovke: Krka 5 (4), Jeruzalem Ormož 2 (1).

* Izključitve: Krka 8, Jeruzalem Ormož 16 minut.

* Rdeči karton: /.

Novomeški rokometaši so dosegli tretjo zmago v tej sezoni. Po Škofjeločanih in Ljubljančanih so včeraj na kolena položili še Ormožane. Njihova uvodna zmaga nad Škofjeločani z 31:20 še ni uradno registrirana, zavoljo tega so trenutno na tretjem mestu na prvenstveni razpredelnici, v nasprotnem primeru bi bili zaradi boljše razlike v golih na prvem mestu pred doslej 100-odstotnimi Velenjčani.

V Novem mestu je bilo na včerajšnji tekmi vse v znamenju domačih rokometašev. Že v zgodnjem delu tekme so povedli s 6:1, nato pa prednost z manjšimi nihanji v svoji igri držali vse do konca tekme.

V prvem polčasu so se jim Prleki približali na dva gola zaostanka (7:9), v drugem pa so bili Dolenjci za razred boljši. Po njihovem vodstvu s 25:17 v 50. minuti je bilo tudi povsem jasno, da bosta točki ostali v Novem mestu.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Vojislav Vukić s šestimi, v gostujoči pa Gašper Pungartnik s petimi goli.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala na Škofljici.

Riko Ribnica - Koper 28:23 (15:13)

Rokometaši Rika Ribnice so premagali Koper z 28:23 (15:13).

* Športna dvorana, gledalcev 210, sodnika: Kikel in Zupan.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 1, Mihelič, Žagar 11, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 1, Cimerman 3, Đekić 1, Knavs 6, Zakrajšek, Nosan 1, Grebenc 3, Hrastnik 1.

* Koper: Jelovčan, Morato, Đurica, Poklar 3, Konjevič, Bekrić 1, Moljk, Beganović, Muminović 2, Groff, Zugan 6, Sanabor, Makuc 1, Kete 3, Breznikar 1, Bratkovič 6 (4).

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 1 (0), Koper 5 (4).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Koper 14 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribnica je sezono začela z zmago in porazom, tokrat pa gostila Koper, ki je bil doslej stoodstoten. Toda ekipa Boruta Mačka je od začetka narekovala ritem, bila ves čas v ospredju in na koncu zasluženo vpisala novi točki.

Ribničani so tekmo odločno začeli in hitro povedli s 3:0, tudi po dveh golih Žana Žagarja. Nalet domačinov je trajal še naprej, tako da je Jan Grebenc v 14. minuti zadel že za 8:3. V nadaljevanju so gostitelji držali vsaj tri gole naskoka pred primorskim tekmecem, ki pa se je ob koncu polčasa le približal, ko je v 29. minuti Benjamin Bekrić zadel za 14:12, Adam Bratkovič pa v 30. za 14:13, ter napovedal bolj zanimiv drugi del.

V uvodu tega so domači spet hitro pobegnili za pet zadetkov na 18:13, toda tudi to ni strlo odpora Koprčanov. Ti so se namreč v 46. minuti spet približali na ulovljiva dva zadetka, potem ko sta zaporedoma zadela Tine Poklar in Andraž Kete. Toda kot vedno na tekmi so Ribničani pravočasno našli odgovor in pet minut pred koncem spet vodili za pet zadetkov, kar je bil dovolj velik zalogaj za zmago.

Največji delež k njej je prinesel Žagar z enajstimi goli, Uroš Knavs jih je dodal šest. Pri gostih sta po šestkrat zadela Bratkovič in Dani Zugan.

Ribničani bodo v 4. krogu igrali proti Celju Pivovarni Laško.

Gorenje Velenje - Sviš Ivančna Gorica 29:22 (15:11)

Rokometaši velenjskega Gorenja so premagali Sviš Ivančno Gorico z 29:22 (15:11).

* Rdeča dvorana, gledalcev 300, sodnika: Pukšič in Satler.

* Gorenje Velenje: Skok, Taletović, Toš Antlej, Haseljić 3, Pipp 5, Pajt, Velić 2, Maričić 6, Drobež, Tatar, Sokolič 4 (2), Šiško 3, Slatinek Jovičič 3, Mlivić 1, Predović 2, Hriberšek.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 3, Justin, Kolarič, Tekavčič, Stopar 3, Klemenčič, Omahen, Pirnat, Grum, Marojević 5 (2), Korošec 1, Kompare 1, Košir 4, Vidmar 5.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 2 (2), Sviš Ivančna Gorica 4 (2).

* Izključitve: Gorenje Velenje 16, Sviš Ivančna Gorica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani so sezono odprli z dvema zmaga, uvodoma so ugnali novinca v ligi Škofljico, nato pa v drugem krogu še trebanjski Trimo. Tudi rokometaši Sviša so bili pred to tekmo še neporaženi, saj so sezono začeli z zmago in remijem. Pri stoodstotnem izkupičku ostajajo Velenjčani, ki so včeraj zabeležili še tretjo zmago v sezoni.

Rokometaši Gorenja so suvereno krenili v dvoboj in po nekaj obrambah domačega vratarja Matevža Skoka povedli s 3:0 po sedmih minutah igre. Gostje so se nato le prebudili in se za trenutek približali na 2:4, preden so Velenjčani tekmecem znova pobegnili in po golu Ibrahima Haseljića povedli za štiri (6:2).

Sviš se je nato približal zgolj na točko zaostanka pri izidu 6:7 in nato nekaj minut držal stik z domačo zasedbo. Haseljić je potem obnovil prednost štirih golov, pet minut pred iztekom prvega dela pa so ose po zaslugi Urbana Pippa povedle s petimi goli naskoka, kar je bila najvišja prednost polčasa.

Tudi drugega so domačini bolje začeli in prednost povišali na +7 (19:12), kar je pomenilo mirnejše nadaljevanje dvoboja. Velenjčani so prednost dolgo držali v svojih rokah, toda dobrih deset minut pred koncem so se gostje spet približali na tri gole zaostanka, domači trener Zoran Jovičić pa je bil primoran vzeti minuto odmora. Ta je očitno zadostovala, saj so Velenjčani hitro zadeli dvakrat za 25:20, to pa je bilo dovolj, da so tekmo pripeljali do konca.

Pri Velenju je bil s šestimi goli najuspešnejši Goti Maričić, v vratih pa se je s 15 obrambami izkazal Skok. Za Sviš sta po pet zadetkov prispevala Marko Marojević in Simon Vidmar.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Dobovo.

* Izidi, 3. krog:

- petek, 22. september:

Dobova - Trimo Trebnje 18:35 (9:14)

- sobota, 23. september:

Celje Pivovarna Laško - Ljubljana 34:23 (17:11)

Gorenje Velenje - Sviš Ivančna Gorica 29:22 (15:11)

Riko Ribnica - Koper 28:23 (15:13)

Slovenj Gradec - Škofljica 30:23 (15:13)

Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan 32:30 (15:14)

Krka - Jeruzalem Ormož 30:23 (15:12)

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 3 3 0 0 83:68 6

2. Trimo Trebnje 3 2 0 1 86:67 4

3. Krka 2 2 0 0 59:47 4

4. Koper 3 2 0 1 86:77 4

5. Riko Ribnica 3 2 0 1 90:83 4

6. Jeruzalem Ormož 3 2 0 1 78:73 4

7. Slovenj Gradec 3 1 1 1 79:75 3

8. Celje Pivovarna Laško 2 1 0 1 59:52 2

9. Sviš Ivančna Gorica 2 1 0 1 52:56 2

10. Škofljica 3 1 0 2 71:77 2

11. Urbanscape Loka 2 1 0 1 54:61 2

12. LL Grosist Slovan 3 0 1 2 80:87 1

13. Ljubljana 3 0 0 3 80:101 0

14. Dobova 3 0 0 3 55:88 0

* Opomba: tekmi Krka - Urbanscape Loka v 1. in Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še nista registrirani

STA; M. K.