Trimo nadigral Dobovo

23.9.2023 | 08:40

Foto: FB RK Dobova

Dobova - Rokometaši Dobove so v 3. krogu lige NLB sinoči izgubili proti trebanjskemu Trimu z 18:35 (9:14).

* Športna dvorana, gledalcev 150, sodnika: Čretnik in Turnšek.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban, Gerjovič 2, Blagojević, Stunković, Romih 1, Jovanović 2, Maslovar 1, Rantah 1, Mladkovič 4, Ferenčak 1, Kozolić 1, Tajnik 1, Veršovnik 2, Abramović 2.

* Trimo: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 1, Višček 1, Didovič, Jurečič 2, Kotar 3, Čulk, Udovič 2, Grmšek 2, Grbić 3, Cingesar 5 (2), Ćorsović 1, Nešić 9 (2), Krešić 6.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (0), Trimo 6 (4).

* Izključitve: Dobova 6, Trimo 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Izbranci Uroša Zormana so v prvih dveh krogih zbrali po eno zmago in poraz. Tokrat so imeli na papirju enega lažjih tekmecev, saj so Dobovčani po dveh uvodnih porazih pristali pri dnu lestvice. Tokrat so se Trebanjcem upirali dobrih 20 minut, potem pa je vse steklo po željah Trima.

Igralci Dobove so se favoriziranemu Trimu dobro upirali do 26. minute, ko so zaostajali zgolj za zadetek. V končnici prvega polčasa pa so Trebanjci stopili na plin, Jan Jurečič ter Staš Slatinek Jovičić s po enim ter Krešimir Krešić z dvema zadetkoma so poskrbeli, da je Trimo na glavni odmor nesel že zajetnih pet golov prednosti.

Nalet gostov se je nadaljeval v drugi polčas, ki so ga Trebanjci po enem prejetem zadetku začeli s tremi zaporednimi goli za 17:10, Ignjat Nešić, Lan Grbić in Timotej Grmšek pa so dodatno prerešetali mrežo domačih za vodstvo 20:11. V 42. minuti je naskok prvič postal dvoštevilčen (21:11), to pa je tudi že pomenilo, da bo preostanek dvoboja bolj ali manj formalnost. Največja prednost je znašala 18 golov.

Pri domačih je bil s štirimi goli najboljši strelec Jan Mladkovič, pri gostih pa je Nešić tekmo končal z devetimi goli.

Dobova bo v 4. krogu gostovala v Ivančni Gorici, Trimo pa bo gostil Slovenj Gradec

Izidi, 3. krog:

- petek, 22. september:

Dobova - Trimo Trebnje 18:35 (9:14)

- sobota, 23. september:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Ljubljana

18.00 Gorenje Velenje - Sviš Ivančna Gorica

19.00 Riko Ribnica - Koper

19.00 Slovenj Gradec - Škofljica

19.00 Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan

20.00 Krka - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 3 2 0 1 86:67 4

2. Krka 2 2 0 0 60:44 4

3. Koper 2 2 0 0 63:49 4

4. Jeruzalem Ormož 2 2 0 0 55:43 4

5. Gorenje Velenje 2 2 0 0 54:46 4

6. Sviš Ivančna Gorica 2 1 1 0 63:60 3

7. Riko Ribnica 2 1 0 1 62:60 2

8. Škofljica 2 1 0 1 48:47 2

9. Slovenj Gradec 2 0 1 1 49:52 1

10. LL Grosist Slovan 2 0 1 1 50:55 1

11. Celje Pivovarna Laško 2 0 1 1 58:62 1

12. Ljubljana 2 0 0 2 57:67 0

13. Urbanscape Loka 2 0 0 2 42:62 0

14. Dobova 3 0 0 3 55:88 0

STA; M. K.