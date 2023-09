Na Dan brez avtomobila pripešačilo več kot 800 otrok

22.9.2023 | 18:15

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): MO Novo mesto

Novo mesto - Evropski teden mobilnosti, ki poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom, so tudi letos na Mestni občini Novo mesto zaključili s tradicionalnim Dnevom brez avtomobila na Glavnem trgu. Dogodek je s skupinskim plesom odprlo več kot 850 otrok, nato pa so se, kot sporočajo z rotovža, s trajnostno mobilnostjo spoznavali na zabaven način na petindvajsetih stojnicah lokalnih organizacij, ki so pripravile številne aktivnosti.

Šolarji in vrtičkarji so na osrednjem novomeškem trgu spoznali kolesarske in gasilske veščine, sodelovali so na ustvarjalni in plesni delavnici, med drugim so se preizkusili tudi v igrah Človek, razgibaj se in Odkrivajmo Evropo. Spremljali so predstavitve pohodništva in se poučili o izdelavi markacij ter o temeljnih postopkih oživljanja. Pridružili so se športnim panogam, kot so namizni tenis, borilne veščine, odbojka na trgu in mala šola športa, spoznali računanje z abakusom, izvedeli več o gozdnih, učnih in tematskih poteh ter o delu z reševalnimi in terapevtskimi psi.

Z Dnevom brez avtomobila se je v Mestni občini Novo mesto sklenil niz dogodkov Evropskega tedna mobilnosti, ki so ga letos pod sloganom »Varčne poti« obeležili s številnimi aktivnostmi, med drugim tudi z dobro obiskanim javnim vodstvom po arhitekturno atraktivnem novem mostu v Irči vasi in brezplačnim dogodkom za promocijo gibanja med starejšimi, akciji pa se je, kot smo poročali, z vožnjo električnega avtomobila Rudi, ki je namenjen prevozom starejših, pridružil tudi župan Gregor Macedoni.

M. K.

Galerija