Rudija zapeljal tudi Gregor Macedoni

18.9.2023 | 19:00

Župan s potnico Rudija

Novo mesto - Ob Evropskem tednu mobilnosti, ko obstoječe trajnostne načine potovanj spodbujajo tudi v Novem mestu, se je v vlogi voznika električnega avtomobila Rudi prvič preizkusil župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. S tem je, kot sporočajo z rotovža, simbolično podprl priljubljen sistem brezplačnih prevozov za upokojence in gibalno ovirane osebe.

V ekipo voznikov vabljeni upokojenci prostovoljci

Za volanom dveh vozil Rudi, ki letno na cilj pripeljeta 1400 oseb in pri tem opravita 35 tisoč kilometrov, se izmenjuje deset voznikov, zaradi vse večjega povpraševanja pa si prostovoljci želijo okrepitev. Na Mestni občini Novo mesto zato sporočajo, da so v ekipo voznikov vabljeni vsi upokojenci prostovoljci, ki bi želeli svoj prosti čas nameniti tistim, ki potrebujejo varen prevoz.

Dobro se z dobrim vrača

Kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, ko je za en dopoldan sedel za volan električnega avtomobila Rudi, novomeška občina pod letošnjim sloganom Evropskega tedna mobilnosti »Varčne poti« občanom nakazuje, da je veliko možnosti trajnostne mobilnosti v novomeškem okolju že prisotnih, med drugim tudi sistem Rudi, ki ga občani vsakodnevno podprejo s široko uporabo. Za zanesljivo in kontinuirano delovanje prevozov se je zahvalil voznikom, ki opravljajo vožnje od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, ter k sodelovanju povabil nove, prepotrebne prostovoljce. Z enako mislijo se je županu pridružila gospa Olga M., uporabnica Rudija, ki jo je danes župan varno pripeljal na cilj, in dodala: »Dobro se z dobrim vrača, bodimo drug drugemu v pomoč.«

Postanite Rudi ...

Z MO Novo mesto torej pozivajo: ''Če bi želeli postati del ekipe Rudi in ste upokojenec ali upokojenka z občutkom za delo s starejšimi osebami, lahko svoj interes za prostovoljno delo izkažete s klicem novomeškemu koordinatorju prevozov na 07 39 39 259.''

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 7h nazaj 6 (7) (1) (7)(1) Oceni true truic Naj se ta "Nm svetlonoša" lokalglobalistični, raje usede v kamion zjutraj ob 5h in začne vozit v "hellodrom" raznorazne smeti, ki jih je naplavil s svojo ekipo od l.2014 po Nm..to bi blo za objavo, ne pa to frik populistično glumatanje pred kamerami.... Preglej samo prijavljene komentatorje