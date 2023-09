Svet novomeške bolnišnice vodi Metka Petek Uhan

21.9.2023 | 14:10

Foto: arhiv DL; L. M.

Novo mesto - Svet Splošne bolnišnice Novo mesto je na torkovi ustanovni seji za predsednico sveta izvolil Metko Petek Uhan, za podpredsednika pa Andreja Petakoviča, so sporočili iz bolnišnice. Seznanili so se s pozitivnim poslovanjem bolnišnice, z okrepljenim naložbenim razvojem in s stanjem čakalnih vrst.

Svet zavoda sestavljajo Mirko Stoparja, Metka Petek Uhan, Nataša Koprivšek in Jure Poglajen kot predstavniki države. Predstavnik uporabnikov je Gregor Gazvoda, predstavnik zavarovancev pa Matjaž Merhar. Zaposlene v bolnišnici po novem predstavlja Andrej Petakovič.

Novi člani sveta so na torkovi seji sprejeli poslovnik o delovanju sveta zavoda in pravilnik o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.

Vlada je na seji 30. avgusta, kot smo poročali, imenovala po šest članov svetov javnih zdravstvenih zavodov (tudi SB Novo mesto in Brežice), in sicer po štiri člane ustanovitelja, predstavnika zavarovancev in predstavnika uporabnikov. Člane svetov zavodov je vlada imenovala za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

M. K.