Vlada imenovala člane svetov SB Novo mesto in Brežice

31.8.2023 | 11:00

SB Novo mesto in Brežice (arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto/Brežice - Vlada je na včerajšnji seji imenovala po šest članov svetov javnih zdravstvenih zavodov, in sicer po štiri člane ustanovitelja, predstavnika zavarovanca in predstavnika uporabnikov. Člane svetov zavodov je vlada imenovala za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Imenovani so tudi člani svetov Splošnih bolnišnic Novo mesto in Brežice.

Splošna bolnišnica Novo mesto

- predstavniki ustanovitelja: Mirko Stopar, Nataša Koprivšek, Metka Petek Uhan, Jure Poglajen

- predstavnik zavarovancev: Matjaž Merhar

- predstavnik uporabnikov: Gregor Gazvoda

Splošna bolnišnica Brežice

- predstavniki ustanovitelja: Tomaž Slana, Tomaž Alič, Vanda Labovič, Mitja Meško

- predstavnica zavarovancev: Aleksandra Ilić

- predstavnik uporabnikov: Aleš Ilc

M. K.