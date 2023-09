FOTO: Novomeški nogometaši začeli sanjsko, a na koncu ostali praznih rok

21.9.2023 | 11:25

Adis Hodžić je takole podal Tihomiru Maksimoviću, ki je zadel že v 17. sekundi.

Robert Perić-Komšić je imel v prvem polčasu lepo priložnost, da Krko popelje v vodstvu z 2:0, a je eden od gostujočih nogometašev njegov strel v zadnjem trenutku blokiral.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj gostili Primorje eMundia, vodilno ekipo 2. SNL. Vse je kazalo, da se bosta ekipi razšli z delitvijo točk, a v izdihljajih tekme so Primorci še tretjič uspeli premagati domačega vratarja Luko Čadeža in se tako veselili nove zmage.

Novomeščani so sanjsko odprli srečanje, saj so po le 17. sekundah igre dosegli gol. Po podaji Adisa Hodžića z leve je v polno meril Tihomir Maksimović. Gostje so v nadaljevanju zelo pritisnili na vrata Dolenjcev, ki so se potegnili precej nazaj na svojo stran igrišča in se praktično skoraj cel prvi polčas uspešno branili. Primorci so si pripravili nekaj priložnosti, a mreže domačih niso uspeli zatresti.

Po odmoru je gostom uspel preobrat. Najprej so izenačili v 47. minuti, dobrih 15 minut kasneje pa so vodili z 2:1. Krkaši se niso predali, v 74. minuti je za novo izenačenje poskrbel Kristijan Blaževski, ki je sprožil z desnega roba kazenskega prostora. Nekaj minut pred koncem so Novomeščani ostali brez Hodžića, ki je moral zaradi drugega rumenega kartona z igrišča.

Vodilna ekipa lige je ob koncu znova udarila. Izjemno natančno globinsko podajo v konico napada je izkoristil Dušan Ignjatović, ki je z natančnim strelom po tleh v desni kot domačega vratarja dosegel zmagoviti gol.

2. SNL, 9. krog:

Krka : Primorje eMundia 2:3 (1:0)

Strelci: 1:0 Maksimović (1.), 1:1 Bešir (47.), 1:2 Fogec (63.) 2:2 Blaževski (74.), 2:3 Ignjatović (91.)

Krka: Čadež, Hodžić, Lipec, Bedek, Krznarić, Mešanović, Medle (od 73. Gabrovec), Žur (od 46. Kovačič), Maksimović (od 64. Radovič), Blaževski, Perić-Komšić (od 79. Marković).

Dravinja : Tabor Sežana 5:2 (2:1)

Kety Emmi&Impol Bistrica : Fužinar Ravne 2:4 (2:2)

Ilirija 1911 : Gorica 0:4 (0:1)

Danes:

Nafta 1903 : Tolmin

Jadran Dekani : Beltinci Klima Tratnjek

Vitanest Bilje : Triglav Kranj

Rudar Velenje : Brinje Grosuplje

Lestvica:

1. Primorje eMundia 8 6 2 0 15:6 20

2. Gorica 8 5 1 2 16:8 16

3. Brinje Grosuplje 7 5 0 2 17:5 15

4. Triglav Kranj 7 4 2 1 15:5 14

5. Beltinci Klima Tratnjek 7 4 2 1 11:7 14

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 8 4 1 3 10:8 13

7. Jadran Dekani 7 3 2 2 7:4 11

8. Nafta 1903 7 3 2 2 11:10 11

9. Vitanest Bilje 7 3 1 3 13:13 10

10. Fužinar Ravne 8 2 2 4 9:15 8

11. Dravinja 8 2 2 4 8:16 8

12. TKK Tolmin 7 2 0 5 6:13 6

13. Ilirija 1911 8 1 3 4 4:11 6

14. Krka 8 1 2 5 9:13 5

15. Rudar Velenje 7 1 2 4 5:10 5

16. Tabor Sežana 8 0 4 4 8:19 4

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija