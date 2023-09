V Posavju za prepoznavnost in ugled modre frankinje

20.9.2023 | 09:20

Foto: RRA Posavje

Krško/Sevnica - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je Regionalni razvojni agenciji Posavje potrdila partnerski projekt Mislim modro - povezovanje regionalnih pridelovalcev in ponudnikov v kulinarične zgodbe Posavja. Njegov namen je krepitev prepoznavnosti in ugleda vina modra frankinja.

Gre za nekaj manj kot 70.000 evrov vreden podvig, ki ga bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja podprl s skoraj 50.000 evrov, je sporočila posavska razvojna agencija, sicer vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje.

Prijavitelji sicer z omenjenim projektom po načelih regenerativnega turizma načrtujejo okrepitev poznavanja in pomena avtohtone sorte trte ter vina modra frankinja in hkrati regionalno značilnih in po kakovosti cenjenih vin, pijač ter hrane.

Z vključevanjem, s povezovanjem in izobraževanjem vseh v verigi kulinarično-vinske ponudbe Posavja želijo okrepiti tudi podjetniško iniciativo in znanje ponudnikov. V jedro posavske kulinarike želijo umestiti lokalne izdelke z dodano vrednostjo, in sicer tako, da bi ta postala prepoznavna in cenjena za domačine in obiskovalce.

Prijavitelj podviga Mislim modro je sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Njegova partnerja sta Kmečka zadruga Sevnica in Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj.

Gre za 19-mesečni projekt, ki ga bodo končali do aprila 2025, je še sporočila posavska razvojna agencija iz Krškega.

V Posavju si sicer zadnja leta prizadevajo, da bi zasloveli po modri frankinji. To vinsko vrsto bi radi hkrati uveljavili kot turistični izdelek z vso ponudbo, povezano z njim.

Modra frankinja je v Sloveniji razširjena v dveh vinorodnih deželah, v Podravju in Posavju, oz. v petih vinorodnih okoliših - na štajerskem, prekmurskem, bizeljsko-sremiškem, dolenjskem in belokranjskem. Iz te sorte pridelujejo visoko kakovostno vino, ki ga odlikuje velika vsebnost antioksidantov. Še posebej resveratrola, ki znižuje splošno stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto, ki varuje srce. Zmerno uživanje modre frankinje naj bi preprečevalo tudi rakava obolenja.

Modra frankinja je tudi sestavni del dolenjskega cvička, metliške črnine in rdečega bizeljčana. Kot samostojno vino z izjemnim razvojnim potencialom je še v veliki meri neizkoriščena, še menijo v Posavju.

STA; M. K.