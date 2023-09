Center za krepitev zdravja Krško - Bolj prijazna pot do ohranitve zdravja

19.9.2023 | 13:10

Odprtje CKZ Krško - rezanje traku sta opravila župan Janez Kerin in direktorica ZD Tatjana Fabjančič Pavlič. (Foto: P. Perc)

Vodja CKZ Helena Žulič

Krško - Pribaković (NIJZ): »Vsak tak center pomeni izboljševanje socialne vključenosti, zmanjševanje neenakosti, predvsem pa izboljšanje dostopnosti.« - 12 strokovnjakov v timu Helene Žulič - Pridobitev za krško in kostanjeviško občino

V stavbi na Cesti krških žrtev 137 b (nasproti BS Petrol) sta te dni župan Mestne Krško Janez Kerin in direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič odprla Center za krepitev zdravja (CKZ). Kot je povedala njegova vodja Helena Žulič, bo deloval kot samostojna enota v sklopu Zdravstvenega doma Krško, vendar na tej dislocirani lokaciji.

Direktorica ZD je poleg krškega župana pozdravila tudi njegovega kolega iz Občine Kostanjevica na Krki Roberta Zagorca in Radivoja Pribakovića, vodjo Centra za upravljanje preventive in programov za krepitev zdravja na NIJZ.

CKZ je začel z delom v stavbi, na okrog 3.260 m2, ki so jih s 35 tisočaki funkcionalno preuredili in ustrezno opremili. Za sam najem in obratovalne stroške naj bi letno odšteli še od 25 do 30 tisoč evrov. S prehodom zdravstveno-vzgojnega centra v CKZ se je centru pridružila tudi obstoječa zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in tako je nastal močan delovni kolektiv 12 strokovnjakov, od petih diplomiranih medicinskih sester, do kineziologa, dietetika, fizioterapevtov in psihologov. CKZ izvaja individualna svetovanja in preventivne zdravstveno-vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. V skrbi za krepitev zdravja se CKZ povezuje z društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in z vsemi, ki lahko pripomorejo k boljšemu zdravju. Delavnice, ki jih izvajajo, so namenjene vsem občanom, ki želijo izvedeti več informacij o zdravem načinu življenja.

Radivoj Pribaković je dejal, da se kot odgovoren za vzpostavljanje takšnih CKZ veseli otvoritve vsakega CKZ, saj »vsak tak center pomeni izboljševanje socialne vključenosti, zmanjševanje neenakosti, predvsem pa izboljšanje dostopnosti.«

Gre za pomembno pridobitev za Mestne občine Krško, pa je dejal župan Janez Kerin in izrazil strinjanje s pregovorom, da je bolje preprečevati, kot zdraviti. Ob tem je dodal, da si zase, za svoje zdravje, dostikrat vzamemo manj časa, kot za svojega jeklenega konjička. »Zdi se, da za svoje zdravje v naši družbi aktivno skrbijo le starejši. Postavljajo ga na prvo mesto, kar je prav. Njihovo zavedanje o pomenu zdravja naj nam bo vsem za zgled … Upam, da bodo naši občani CKZ, to priložnost, to prednost, ki ni samoumevna, uspešno in v čim večji meri uresničili oz. izkoristili,« je dejal župan.

Vodja CKZ Helena Žulič je po otvoritvi številne goste in obiskovalce povabila k spoznavanju njenih sodelavcev ter na okusno zakusko, ki so jo pripravile same in delile tudi recepte zdravega prigrizka iz ajde, pire in sadja. S sodelavkami je pripravila celo krajšo video predstavitev CKZ. To je označila kot odraz njihovega team buildinga. Poudarila je, da so na CKZ vedno dobrodošli tudi otroci, da bi pridobili zdrave življenjske navade. Pa tudi zavoljo obravnave prekomerne hranjenosti oz. debelosti, kjer ima krška občina nekoliko slabše kazalnike od državnega povprečja. »Preko pogovornih ur lahko že danes obravnavamo otroke s prekomerno telesno težo,« je pojasnila. V Krškem zaenkrat tovrstnega, državnega programa še ni. Žuličeva je še pojasnila, da v CKZ izvajajo kar 22 delavnic za odrasle, namenjenih krepitvi, ohranitvi zdravja, zraven so seveda tudi individualne obravnave. Dostopnost CKZ je preprosta, preko objavljenih telefonskih številk, tudi na spletu, zainteresirani jim lahko tudi pišejo. Le za nekatere obravnave je željena napotnica, lahko pa tudi pomagajo pri pridobitvi le-te.

