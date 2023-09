Oranžno opozorilo za našo regijo

19.9.2023 | 10:35

Trenutna radarska slika padavin (ob 10.30)

V osrednji in jugovzhodni Sloveniji se bodo po podatkih Agencije za okolje (Arso) do zgodnjega popoldneva še pojavljale krajevne nevihte z močnejšimi nalivi. Arso je tako za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Za jugozahod države medtem velja rumeno opozorilo.

Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo dopoldne razširile nad večji del Slovenije. Krajevno bodo možni krajši nalivi in močnejši sunki vetra. Predvsem dopoldne bodo še nastajale krajevne padavine, deloma plohe, v južnem delu Savinjske regije tudi posamezne nevihte. Na območju Gorenjske in Koroške regije bo marsikje padlo le nekaj milimetrov dežja, krajevno do 10 milimetrov. V južnem delu Savinjske regije lahko pade na manjšem območju ob nevihtah tudi okoli 30 milimetrov dežja.

Popoldne bodo padavine oslabele in postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Ponoči so posamezne reke v zahodni, osrednji in severni Sloveniji narasle do srednjih pretokov, drugod po državi še prevladujejo mali in ustaljeni pretoki. Danes dopoldne in čez dan se bo v večjem delu države, predvsem v osrednji in južni Sloveniji, prehodno povečala vodnatost posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek. Ob dolgotrajnejših nalivih je možno razlivanje posameznih vodotokov, poplavi lahko tudi zaledna in padavinska voda. Večina rek na teh območjih bo imela srednjo vodnatost.

V sredo bodo reke sprva prehodno upadale, zvečer, v noči na četrtek in v četrtek čez dan pa se bo vodnatost rek v zahodni polovici in na jugu države povečevala. Večina rek bo imela srednjo vodnatost, posamezne reke pa bodo narasle tudi do velikih pretokov.

V sredo bo povečini sončno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne in zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

M. K.