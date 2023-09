Hrupno na našem nebu

18.9.2023 | 10:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; MORS)

Na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Kostanjevice na Krki, Mirnske doline in Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna danes začenjajo usposabljanje kontrolorji združenih ognjev Slovenske vojske. Urjenje, ki bo potekalo do 29. septembra, se bo odvijalo ob podpori letalstva Slovenske vojske in zavezniških letal.

Usposabljanja slušateljev tega šesttedenskega mednarodnega tečaja bodo na predvidenih območjih podpirale posadke helikopterjev bell, cougar in letala pilatus, ameriška letala F-16 ter slovenska artilerijska enota z minometom, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Posadke helikopterjev in letal bodo območja preletavala v določenih časovnih intervalih med 9. uro in 22.30 glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letalnikov.

15. polk vojaškega letalstva bo na letališču Postojna v času vojaških letalskih operacij zagotovil koordinatorja za usklajeno in nemoteno delovanje tamkajšnjega letališča. V usposabljanje bo vključen tudi republiški center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki bo skrbel za usklajeno in varno izvajanje letalskih operacij.

Gre za 13. mednarodni tečaj, ki ga Slovenska vojska izvaja po vzpostaviti akreditiranega, regionalnega in večnacionalnega Centra kontrolorjev združenih ognjev, ki deluje na letališču Cerklje. Sestavljen je iz teoretičnega dela, na katerem slušatelji pridobijo znanje za izvajanje nalog kontrolorja, in praktičnega dela na terenu, kjer se urijo in pridobljeno znanje preverjajo z navajanjem letalnikov in drugih oborožitvenih sistemov Slovenske vojske.

Tečaja se med 4. septembrom in 13. oktobrom sicer udeležuje devet pripadnikov ter pripadnica oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav.

M. K.