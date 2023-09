Pancar do točk, Peklaj ne

Rim - Švicar Jeremy Seewer je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v italijanski Maggiori. V elitnem razredu MXGP je slovenski dirkač Tim Gajser končal na petem mestu, potem ko je bil deveti v drugi in drugi v drugi vožnji. Španec Jorge Prado pa je že z zmago v prvi vožnji potrdil naslov prvaka za sezono 2023.

Motokrosisti v svetovnem prvenstvu so včeraj odpeljali predzadnjo dirko sezone. Gajser je v kvalifikacijah zasedel četrto mesto. Včeraj je slabo začel in po padcu po startu prve vožnje zdrsnil povsem v ozadje, tako da se je moral prebijati naprej. Do konca mu je uspelo priti med deseterico, končal je na devetem mestu.

Gajser je sicer v tej vožnji prehitel 23 tekmecev, a je za še kaj več za najboljšimi ob napaki preveč zaostal.

V ospredju pa je Prado, ki je v Maggioro prinesel 68 točk naskoka, že postal prvak za aktualno sezono. Njegov edini tekmec, ki bi ga še lahko ogrozil, Francoz Romain Febvre, je namreč trikrat padel in potem tudi odstopil. Prado je imel tako tri vožnje pred koncem sezone neulovljivih 93 točk naskoka.

Za Španca je to tretji naslov prvaka, a prvi v elitnem razredu MXGP.

Tako v drugi vožnji Špancu ni bilo treba tvegati preveč, po več napakah je tudi izgubil mesto med najboljšimi in bil na koncu šesti. V boju za zmago v vožnji pa sta bila osmoljenca iz prve, Febvre in Gajser, ki sta uprizorila dobro borbo, na koncu pa je vendarle zmagal izkušeni Francoz.

A v seštevku obeh voženj je slavil tisti, ki ni bil povem pri vrhu. Seewer je po drugem mestu v prvi vožnji drugo končal na četrtem, kar je bilo dovolj za skupno zmago. Na koncu je imel 40 točk, toliko kot Prado, a je odločala boljša druga vožnja. Tretji je rojak svežega prvaka Ruben Fernandez, Gajser je za peto mesto dobil 34 točk.

Skupno je Prado pri 890 točkah, Febvre jih ima 807. Gajser, ki je po poškodbi začel nastopati šele sredi julija, pa je že na 13. mestu SP z 240 točkami.

Pancar do točk, Peklaj ne

V razredu MX2 je slavil Belgijec Jago Geerts pred Nemcem Simonom Längenfelderjem in Italijanom Andreo Adamom. Slednji si je, podobno kot Prado v MXGP, že zagotovil naslov prvaka. Ima namreč 779 točk, Geerts pa 706, kar pomeni, da ga Belgijec ob 60 točkah, ki so še na voljo do konca, ne more več ujeti.

Včeraj je bil slovenski stalni predstavnik tega razreda Jan Pancar 18., potem ko je bil 11. v prvi vožnji in zaradi tehnične okvare motorja predčasno končal drugo. Brez točk pa je ostal mladi Jaka Peklaj na skupno 33. mestu.

V seštevku sezone je Pancar ostal na 11. mestu, zdaj ima 331 točk, Peklaj je 47. z 12 točkami.

Sezona SP se bo končala naslednji teden v britanskem Matterley Basinu, v začetku oktobra pa bo v francoskem Erneeju še ekipno SP.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), Jeremy Seewer (Švi), 3. Alberto Forato (Ita)... 9. Tim Gajser (Slo);

- 2. vožnja: 1. Romain Febvre (Fra), 2. Tim Gajser (Slo), 3. Ruben Fernandez (Špa);

- dirka skupno: 1. Jeremy Seewer (Švi) 40, 2. Jorge Prado (Špa) 40, 3. Ruben Fernandez (Špa) 36 ... 5. Tim Gajser (Slo) 34;

- SP skupno (18): 1. Jorge Prado (Špa) 890, 2. Romain Febvre (Fra) 807, 3. Jeremy Seewer (Švi) 719 ... 13. Tim Gajser (Slo) 240;

* MX2:

- dirka skupno: 1. Jago Geerts (Bel) 47, 2. Simon Längenfelder (Nem) 47, 3. Andrea Adamo (Ita) 40 ... 18. Jan Pancar (Slo) 10, 33. Jaka Peklaj (Slo) 0;

- SP skupno (18): 1. Andrea Adamo (Ita) 779, 2. Jago Geerts (Bel) 706, 3. Liam Everts (Bel) 702 ... 11. Jan Pancar (Slo) 331, 47. Jaka Peklaj (Slo) 12

