PGD Stopiče 110 let v službi ljudi

18.9.2023 | 12:50

Ob jubileju je PGD Stopiče prejelo priznanje Mestne občine Novo mesto. Na fotografiji (z leve) predsednik PGD Stopiče Borut Blatnik, župan Gregor Macedoni in direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič. (Foto: Nika Judež)

Stopiče - Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče praznuje 110 let delovanja. Ob jubileju je v soboto v Stopičah in okolici potekala občinska vaja Neurje Stopiče 2023. Tako obsežno neurje in posledice, kot ga je simulirala vaja, k sreči v kraju še niso imeli, sicer pa imajo stopiški gasilci po besedah predsednika Boruta Blatnika na leto v povprečju od 15 do 20 intervencij, gre predvsem za stanovanjske požare, požare v naravi, letos pa predvsem za poplave in podrta drevesa.

So tudi društvo II. kategorije in so klicani na intervencije po celotni Mestni občini Novo mesto. Med zadnjimi večjimi akcijami, v katerih so sodelovali njihovi člani po Sloveniji, pa lahko izpostavimo lanski požar na Krasu in letošnje poplave na Štajerskem. Poleg intervencij opravljajo tudi prevoze pitne vode, dostavljajo jo tudi Slovenski vojski, izvajajo požarno varovanje v industrijskih obratih, športne dvorane Stopiče in na prireditvah v krajevni skupnosti. Stopiški gasilci so bili poznani tudi po organizaciji znanega sekanja pirhov društvu na velikonočno nedeljo, a so zavoljo številnih obveznosti tradicijo v lanskem letu predali Športnemu društvu Stopiče.

Zgodovina in sedanjost

Zgodovina stopiškega gasilstva se je torej začela pisati leta 1913, ko so razgledani in napredka željni krajani pod vodstvom tovariša Jakuba Porente ustanovili gasilsko društvo. »A že naslednje leto je izbruhnila I. svetovna vojna in večino članov je bilo pozvano k orožju, s čimer se je začasno ustavilo delovanje društva. Takoj po končani vojni so zgradili barako, kjer so hranili gasilsko orodje, leta 1922 pa so začeli graditi gasilski dom, pogoji gasilskega dela so se zato zelo izboljšali. Prišla je II. svetovna vojna in na mah uničila vse dosedanje delo. Okupator je pobral vso opremo in požgal dom. Krajani in člani so hitro stopili skupaj in dom je ponovno stal leta 1949, nabavila se je nova brizgalna s pripadajočo opremo in obleke za gasilce. Do novega, končnega doma so prišli leta 1982,« se je v zgodovino na kratko ozrl Blatnik.

Z leti so kupovali, obnavljali in posodabljali tako vozni park kot ostalo gasilsko opremo – osebne zaščitne obleke, dihalne aparate, radijske postaje …, veliko pozornost pa namenjali tudi izobraževanju gasilcev in gasilk ter mladih. Slednje še posebej vabijo v svojo družbo, pri tem sodelujejo tudi s stopiško osnovno šolo, kjer se ob različnih priložnostih vključujejo v njene aktivnosti. Danes društvo šteje malo manj kot 100 članov, 34 je operativcev, od njih pa deset tudi prvih posredovalcev.

»Društvo ima gasilsko vozilo z vodo (GVC) z 4000 litri vode in vso pripadajočo opremo, avtocisterno z 4700 litri vode, gasilsko vozilo za prevoz moštva in večnamensko vozilo s 300 litri vode za začetno posredovanje ob požarih in drugih lažjih intervencijah,« je naštel prvi mož stopiških gasilcev in dodal, da si v prihodnosti želijo, da bi kakšen evro prišel tudi iz države, saj so doslej denar za vsa vozila morali zagotoviti sami, in sicer z donacijami krajanov in podjetij, pomočjo Gasilske zveze Novo mesto, novomeške občine …

M. Ž.