FOTO: Stopiče prizadelo neurje, na delu gasilci, reševalci …

17.9.2023 | 13:00

Reševanje ponesrečenke iz avta, na katerega je padlo drevo

Delovna nesreča zaradi hitenja pri spravljanju hlodov

V šoli, kjer je izbruhnil požar, je ostalo ujetih več oseb.

Priprave na gašenje šole

Polnili in postavljali so tudi protipoplavne vreče.

V vaji je sodelovala tudi enota reševalnih psov. (Foto: Nika Judež)

Stopiče - Območje Stopič je včeraj zgodaj popoldne prizadelo krajevno neurje z močnim vetrom, velikimi količinami padavin, točo in udari strel. Na delu so bili poklicni gasilci GRC-ja, gasilci številnih prostovoljnih gasilskih društev, reševalci, prvi posredovalci, enota reševalnih psov in ostala službe ... K sreči je šlo le za vajo, o neurju in padavinah seveda ni bilo ne duha ne sluha, na vse sodelujoče je sijalo toplo sonce.

Vajo, poimenovano Neurje Stopiče 2023, so pripravili z namenom, da se preveri in izboljša pripravljenost za učinkovito in usklajeno delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob neurju na območju Mestne občine Novo mesto. Vodja intervencije je bil poveljnik Civilne zaščite Novo mesto in direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič. Regijski center za obveščanje Novo mesto je skladno s svojimi pristojnostmi aktiviral enote in službe ter obveščal ostale pristojne organe skladno z načrtom alarmiranja v MO Novo mesto, zaradi obsega vaje so aktivirali vse gasilske enote v GPO Novo mesto.

V scenariju so simulirali več dogodkov, ki lahko nastanejo kot posledica neurja. Tako je v OŠ Stopiče zaradi udara strele prišlo do poškodb elektro napeljav in do požara, v njej je bilo ujetih več oseb. Kombinacija močnega vetra in toče je poškodovala svetlobne kupole v športni dvorani, zaradi močnega vetra prišlo se je podrlo drevo in padlo na avto, ki se je v tem času peljal mimo, v njem je bilo več oseb, zaradi podrtega drevesa je bila neprevozna tudi cesta, ogrožalo je tudi objekt. Ker je padla velika količina padavin, so bili poplavljeni prostori več hiš, veter je odkril streho. Prišlo je tudi do delovne nesreče zaradi hitenja pred nevihto, ko so pred prehodom fronte natovarjali les na prikolico za prevoz hlodovine. V času neurja se je v okolici Stopič sprehajala manjša skupina ljudi, ki se je zaradi močnega neurja ločila in so se izgubila.

Oceno vodje intervencije, kako so službe reševanja in zaščite pripravljane na tako obsežno reševanje, si boste lahko prebrali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista. Vaja pa je bila v Stopičah pripravljena ob praznovanju 110-letnice tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. O njihovem delovanju in pogledu v preteklost bomo pisali v posebnem prispevku.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

