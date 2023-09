Tudi popoldne potresni sunek pri Črnomlju

10.9.2023 | 18:20

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 13.23 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 70 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci občin Semič in Črnomelj, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Potresni sunek pri Črnomlju so seizmografi zaznali že danes zjutraj.

S ceste in v betonski zid

Ob 12.19 je v Adamičevi ulici v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v betonski oporni zid. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem in umaknili vozilo s cestišča. Reševalci NMP ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.

M. K.