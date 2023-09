Zagorel nadstrešek; potres pri Črnomlju

10.9.2023 | 08:15

Davi ob 4.27 je v naselju Rakitnica, občna Ribnica, zagorel nadstrešek ob stanovanjskem objektu. Domači so požar omejili pred prihodom gasilcev PGD Ribnica in Rakitnica, ki so požar dokončno pogasili in pregledali okolico.

Potres

Danes ob 7.48 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,8 v bližini Črnomlja, 70 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci občin Semič, Črnomelj in Melika. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo.

S helikopterjem v UKC

Ob 17.49 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz Sevnice prepeljal poškodovano osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.

Gorelo vejevje in grmičevje

Ob 18.25 je ob potoku Radulja v bližini naselja Hudenje, občina Škocjan, gorel kup vejevja. Požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov so omejili in pogasili gasilci PGD Dobrava. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 21.30 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela vejevje in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so požar na površini okoli petdeset kvadratnih metrov pogasili.

M. K.