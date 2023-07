FOTO: Po dolenjski avtocesti drvel brez ene gume

24.7.2023 | 10:30

Zunanja guma samo še raztrganina

Policisti, ki so prejšnji konec tedna na dolenjski avtocesti izvajali kontrolo prometa, so vozila preusmerili na počivališče Dul in pri tem zaznali kombinirano vozilo renault master, ki tehnično ni bilo brezhibno. Njegova druga os namreč ni bila opremljena z dvema pnevmatikama, ampak je bila na desni strani nameščena le ena - notranja pnevmatika, zunanja pa je bila samo še raztrganina.

Voznik je bil madžarski državljan, ki so ga seveda izločili iz prometa, poročajo na spletni strani slovenske policije. Registrske tablice so moškemu vzeli in mu naložili, da vozilo uredi. Sledila je tudi globa, a policija ne navaja, v kakšni višini. Zakon o motornih vozilih sicer za prekrške, ko vozilo v cestnem prometu ni tehnično brezhibno, predvideva kazen od 100 do 2.000 evrov.

Poleg tega so policisti na omenjenem odseku, kjer sicer potekajo dela, ugotovili tudi 33 prekoračitev hitrosti. Najvišja izmerjena hitrost je bila 139 km/h ob omejitvi 60 km/h (omejitev zaradi, kot omenjeno, del na cesti).

M. K.