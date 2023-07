Igrišča v Mačkovcu - Za vse obstaja dobra rešitev

24.7.2023 | 18:40

Igrišče v Mačkovcu si zdaj delijo skejterji in košarkarji. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Asfaltirano športno igrišče za košarko v Mačkovcu je bilo pred leti precej obljudeno, tja so hodili celo mladi z Mestnih njiv, zadnje čase pa je slabše obiskano, saj do pred kratkim en koš ni imel ne table ne obroča, poleg tega pa so skejterji, potem ko jim je občina odrekla gostoljubje v skejterskem parku na Loki pod Šmihelskim mostom, na igrišče v Mačkovcu prepeljali več odsluženih skejterskih objektov. Največji so romali na odpad, manjši pa nekako še izpolnjujejo svoj namen v Mačkovcu in motijo druge uporabnike igrišča.

Občani Mačkovca pravijo, da so njihovi otroci, kot kaže, žrtve konflikta med občino in krajevno skupnostjo oziroma, natančneje, Civilno iniciativo 3ROS – jug.

Krajani Mačkovca opozarjajo na težave s športnimi igrišči – Skejterji na košarkarskem igrišču in ideja o gradnji igrišča za odbojko na mivki – Vse se da rešiti – Pobudo mora dati krajevna skupnost – Potreben prenos lastništva

I. Vidmar