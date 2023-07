FOTO: Meteorna voda ogrožala hišo

23.7.2023 | 08:10

Sinočnje posredovanje mirnskih gasilcev (več fotografij spodaj v fotogaleriji) (Foto: PGD Mirna)

Sinoči ob 20.44 je na Debencu, občina Mirna, ob padavinah meteorna voda s cestišča ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Mirna so očistili jašek in odtočne cevi ter preprečili poplavljanje hiše.

Ob 9. uri se je na lokalno cesto v Selah pri Dobovi podrlo drevo. Posredoval je dežurni delavec komunalnega podjetja, ki je drevo odstranil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP SOP Krško predvidoma med 6:00 in 10:00 uro.

M. K.

