Direktorico pozvali k odstopu

14.2.2025 | 11:30 | Rok Nose

Predstavniki občin ustanoviteljic v svetu ZD Trebnje so zaradi suma nekaterih nepravilnosti direktorico Karmen Lukše pozvali, naj odstopi s položaja – Lukše vse očitke zavrača, saj so po njenem mnenju neutemeljeni

Trebnje - Ni skrivnost, da odnosi med vodstvom Zdravstvenega doma (ZD) Trebnje in občinami ustanoviteljicami niso najboljši. Občine so prek svojih članov, ki jih imajo v svetu zavoda, zaradi suma nekaterih nepravilnosti pozvale direktorico Karmen Lukše k odstopu. Lukše vse očitke zavrača, ostala bo na položaju in nadaljevala delo v skladu z vizijo in strategijo zavoda, pravi. Petletni mandat se ji izteče leta 2027.

Karmen Lukše (Foto: R. N.)

Poziv k odstopu so predstavniki občin podali na januarski seji sveta zavoda. Direktorici ZD Trebnje med drugim očitajo nespoštovanje zakona o javnem naročanju pri postopku javnega naročila za postavitev sončne elektrarne s hranilnikom električne energije na strehi doma, kar bi po njihovem mnenju lahko pomenilo neupravičeno favoriziranje nekega ponudnika, pomanjkanje transparentnosti, omejevanje konkurence, kršitev dolžnosti integritete in enakopravne obravnave. Poleg tega ji očitajo, da za to naložbo ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Kot smo še izvedeli, so predstavniki občin ustanoviteljic direktorici tudi očitali domnevne nepravilnosti pri izvedbi zaposlitvenih postopkov, češ da je javni razpis za nova delovna mesta objavila mimo kadrovskega načrta ZD, pa tudi kršitev ugleda in dobrega imena občin ustanoviteljic zaradi neustreznega odzivanja na zapise, ki jih je z logotipom ZD Trebnje medijem in vladi poslal zdravnik Zdenko Šalda.

Za komentar smo se obrnili na direktorico ZD Trebnje Karmen Lukše. Glede očitkov o nespoštovanju zakona o javnem naročanju pri postopku javnega naročila za postavitev sončne elektrarne s hranilnikom električne energije je pojasnila, da so bile zahtevane večje reference ponudnikov, ker je ZD ustanova, v kateri je redno večje število ljudi, zato sta varnost in tehnična brezhibnost postavljenega sistema nujni. Tako so po njenih besedah iskali ponudnika, ki ima izkušnje s postavljanjem večjih sistemov.

Na očitek, da ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta za postavitev sončne elektrarne, pa odgovarja, da po njenem mnenju ni potreben, saj gre za javno naročilo majhne vrednosti, naložba je ocenjena na okoli 150.000 evrov brez DDV.

Lukše se je odzvala tudi na očitke o domnevni nepravilnosti pri izvedbi zaposlitvenih postopkov. Predvideva, da se nanašajo na postopek zaposlitve diplomirane medicinske sestre v urgentni dejavnosti.

