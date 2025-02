gospodarstvo

Revoz naj bi izdeloval tudi japonskega električnega malčka

4.2.2025 | 15:10 | M. K.

Novo mesto - Novomeškemu Revozu se, kot kaže, obeta nov posel, poroča Svet24. Glede na poročanje francoskih medijev bi namreč lahko do leta 2027 za evropski trg začel izdelovati japonskega električnega malčka.

V Revozu trenutno proizvajajo clio 5 in se pripravljajo ne električnega twinga. (Foto: arhiv DL: D. S.)

V Revozu, kjer izdelujejo peto generacijo Renaultovega modela Clio, se sicer pospešeno pripravljajo na izdelavo novega električnega modela Twingo e-tech electric. Proizvodnja slednjega bo predvidoma stekla v začetku prihodnjega leta. Ob tem so se, kot smo poročali, pojavile tudi neuradne informacije, da bi lahko v novomeškem podjetju začeli sestavljati tudi enega od modelov romunske Dacie, ki je sicer v lasti Renaulta. V Revozu teh informacij takrat niso komentirali.

V teh dneh pa je odjeknilo poročanje francoske avtomobilistične revije L’argus, da naj bi bili v Renaultu v pogovorih z japonskim Nissanom, in sicer naj bi se dogovarjali za proizvodnjo Nissanovega električnega malčka, bratranca novega twinga. Pogajanja o novem Nissanovem električnem mestnem avtomobilu, ki bi ga Renault izdeloval za evropski trg in ki naj bi temeljil na prihodnjem električnem Twingu, naj bi potekala že vse od oktobra lani. Kot so za revijo razkrili viri, naj bi se proizvodnja tega avtomobila v Revozu začela na začetku leta 2027. Njegovo delovno ime naj bi bilo Pixo, njegova končna cena za potrošnike pa naj bi bila nižja od 20.000 evrov.

