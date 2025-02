dolenjska

Prenovljena telovadnica že v uporabi

4.2.2025 | 14:00 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Šentvid pri Stični - Z začetkom februarja so v novo prenovljeno šolsko telovadnico vstopili učenke in učenci Osnovne šole Ferda Vesela. Prenovo je izvedla Občina Ivančna Gorica, ki je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo in bo za namen prenove s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejela 100.000 evrov sofinancerskih sredstev. Telovadnico si je pred dnevi, v družbi v.d. ravnateljice šentviške šole Jelke Rojec ogledal tudi župan Dušan Strnad, so sporočili z občine.

Prenova je obsegala zamenjavo parketa z zarisom črt, namestitev nove mehke zaščite sten ter novo športno opremo, med katero sodijo goli, koši, letveniki, telovadne klopi, nizke in visoke grede ter novi stebri, mreža in antene za odbojko.

V okviru prenove je bilo izvedeno tudi pleskanje celotne telovadnice ter obnova in barvanje obstoječih kovinskih mrež za shranjevanje rekvizitov. Sledi še oblikovanje celostne grafične podobe telovadnice.

Poleg omenjenega so tudi dodatno hidroizolirali dvorano in uredili klančino za dostop gibalno oviranih oseb do galerije dvorane.

Prenovljene telovadnice so se poleg šolarjev in učiteljev razveselili tudi občanke in občani, ki telovadnico uporabljajo v popoldanskem in večernem času, so še zapisali na ivanški občini.

