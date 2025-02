kultura

Oremus, zbor duhovnikov, za svečnico zapel Šentjernejčanom

4.2.2025 | 12:00 | L. Markelj

Šentjernej - V nedeljo, na svečnico, ki predstavlja zaključek božičnega časa, je bilo v farni cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju mogoče prisluhniti zanimivemu koncertu Okteta Oremus.

Duhovniškemu oktetu Oremus je prisluhnila polna cerkev v Šentjerneju. Šentjernejski župnik Janez Rihtaršič je prvi z desne. (Foto: Sašo Brudar)

Sestavlja ga devet pevcev duhovnikov, ki prihajajo iz ljubljanske in novomeške škofije. Eden od njih je novi župnik Župnije Šentjernej Janez Rihtaršič. Oktet, ki deluje pod strokovnim vodstvom zborovodkinje Damijane Božič – Močnik, je občinstvo navdušil z ubranim večglasnim petjem božičnih pesmi. Zborovodkinja na sintetizator ter flavtist in violinistka so pri nekaterih pesmih poskrbeli za glasbeno spremljavo.Polna cerkev poslušalcev, med katerimi je bil tudi dolgoletni misijonar na Madagaskarju Janez Krmelj, je uživala ob Božični zgodbi, kjer je z branjem zgodbe sodeloval domačin Sebastijan Podobnik.

Pevci Oremusa nastopajo izključno na samostojnih koncertih, na katerih želijo pričevati za svoj duhovniški poklic ter s sakralno ter domovinsko pesmijo oznanjati Božjo slavo. Lani jeseni so gostovali tudi pri slovenskih rojakih v Argentini.

‹ nazaj