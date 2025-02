kultura

FOTO: Oračeva ''Barvita videnja'' vabijo v novo galerijo

4.2.2025 | 09:40 | Besedilo in foto: L. Markelj

Novo mesto - V Galeriji F.I. Barage, ki je nedavno začela delovati v istoimenskem zavodu, so sinoči odprli prvo slikarsko razstavo domačina, diplomiranega slikarja in univ. specialista grafik Janka Orača z naslovom Barvita videnja.

Novomeščana Janka Orača je doletela čast, da se s svojimi slikarskimi deli prvi predstavlja v novi Galeriji F. I. Barage v Šmihelu.

Orač, ki je bil s svojimi deli gost številnih grafičnih bienalov in trienalov v tujini ter drugih mednarodnih razstav in je prejemnik mnogih priznanj doma in v tujini, ustvarja v različnih likovnih tehnikah in išče umetniški izraz v slikarstvu, risbi, grafiki in prostorskih postavitvah.

Otvoritev Oračeve razstave je bila zelo obiskana.

Tokrat v domačem Novem mestu, kjer živi in ustvarja v Šmihelu, razstavlja izbor akrilov in olj na platnu. Kot je dejal sam, je izbral dela, ki se navezujejo na njegov širši pogled ponotranjene krajine. Predstavlja se kot abstraktni slikar s poudarkom na kolorizmu in sicer s ciklom Štirje letni časi, z deli iz ciklov Dotik poletja in Skrivnostna reka, podobami obzorij in valov ter z novomeškimi in tinskimi slikami. Orač, ki se je rodil v Celju in otroštvo preživel v Zibiki, namreč navdih za svoje umetniško ustvarjanje črpa zlasti v kozjanskem in dolenjskem prostoru, kjer je v različnih življenjskih obdobjih živel in še vedno ustvarja.

Umetnika in njegovo ustvarjanje je predstavil dr. Andrej Doblehar (na desni).

Kot je o umetnikovem ustvarjanju na otvoritvi povedal umetnostni zgodovinar in likovni kritik dr. Andrej Doblehar, so razstavljeni duhovno-umetniški cikli odtisi slikarjevih notranjih doživetij. Najbolj znana sta cikla s tinsko in novomeško krajino, kjer je mogoče videti več konkretnih geografskih in urbanističnih ali arhitekturnih aluzij.

Na njegovih slikah in grafikah je prepoznati ali vsaj zaslutiti kozjansko gričevje, reko Krko, silhuete krajev, značilne vedute zvonikov novomeškega Kapitlja ali tinskih cerkva. Novemu mestu je posvetil tudi grafično mapo Svetline nad mestom. Vrsta Oračevih del pa je nastala brez konkretnih topografskih izhodišč in gre za vtise iz narave spreminjajočih se vremenskih stanj ali letnih časov, je dejal Doblehar.

Zbrane je na razstavi Janka Orača nagovoril direktor Baragovega zavoda Mitja Bulič (v sredini).

Barve, ki stopijo v srce

Direktor Baragovega zavoda Mitja Bulič je dejal, da želijo z novo galerijo dati prostor umetnikom, »da bi spregovorila vaša beseda, vaši glasovi, vaše barve in vse, kar ustvarjate, kajti umetnost je velik dar – nam, ki ga sprejemamo, in vam, ki jo ustvarjate. Veseli smo, da je čast prve slikarske razstave pripadla domačinu Janku Oraču. Njegove barve govorijo in njihove sledi niso ostale le na platnu. Nocoj želijo stopiti v naše srce. Čudovite barve bodo nagovorile našo domišljijo, se bodo poigrale z nami in se zapisale v naše srce.«

Vokalna skupina Mezzo je obogatila kulturni dogodek.

Janko Orač se je vsem zahvalil za res množičen obisk, ni pa pozabil tudi na zahvalo svoji ženi, ki ga je vedno podpirala v njegovem umetniškem delovanju.

Dogodek je povezovala Tjaša Primc. Razstava, ki jo je glasbeno popestril nastop vokalne skupine Mezzo pod vodstvom Barbare Lotrič, bo na ogled do 4. maja, od ponedeljka do petka, med 15. uro in 19. uro.

