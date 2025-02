gospodarstvo

Obiskovalce najbolj zanimale kolesarske poti, doživetja v naravi in prireditve

4.2.2025 | 07:30 | M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Destinacija Dolenjska, ki geografsko zajema 12 dolenjskih občin, se je s svojo turistično ponudbo tudi letos predstavila na sejmu Alpe Adria, ki je od 29. 1. do 1. 2. potekal na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. V organizaciji Razvojnega centra Novo mesto so informatorji na skupnem razstavnem prostoru predstavili celovito ponudbo dolenjskih občin.

Foto: VisitDolenjska

Obiskovalci na sejmu so tako iz prve roke izvedeli kaj vse ponuja Dolenjska – od pohodniških, kolesarskih poti, doživetij za družine, tematskih poti, prireditev in turizma v zidanicah, v ospredju pa je bila ponudba treh vodilnih destinacij: Novo mesto, Šmarješke in Dolenjske Toplice, ki so se predstavile na svojih pultih.

Informatorji so predstavitev nadgradili z animacijo in dobrotami, ki so jih na sejmu predstavljali lokalni ponudniki. Za razvajanje brbončic so poskrbeli Konzorcij Turizem v zidanicah (zidanice Škatlar, Rataj in Krivic), Društvo vinogradnikov Šmarjeta, Društvo podeželskih žena Bela Cerkev, Berryshka, Dobrote Dolenjske, Marjanca Trščinar Antič, Botra Jožefina iz društva Trškogorsko srce in člani Kluba prijateljev IMV Novo mesto.

Med najbolj iskanimi informacijami na sejmu, kot sporočajo iz RC Novo mesto, so bile kolesarske poti, doživetja v naravi ter dogodki in prireditve, ki so pogosto ključni motiv za obisk kraja. Dolenjska se namreč lahko pohvali z izjemno raznoliko ponudbo, ki zadovolji obiskovalce z različnimi zanimanji, dodajajo v Razojnem centru, ki so v sporočilu za javnost še zapisali: ''Sejem Alpe Adria pa poleg možnosti za spoznavanje turistične ponudbe ponuja tudi priložnost za poslovna srečanja, izobraževanja in krepitev vezi med turističnimi ponudniki ter destinacijami. S tem se vzpostavlja trdna mreža, ki omogoča rast in razvoj turističnega sektorja na Dolenjskem. To je odlična priložnost za nadaljnje sodelovanje ter promocijo destinacije Dolenjska kot nepozabne turistične destinacije. Obiskovalci so bili nad pestro ponudbo navdušeni, kar potrjuje uspeh predstavitve destinacije na največjem slovenskem turističnem sejmu.''

