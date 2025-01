družabno

FOTO: Denis Avdić Show danes preimenovan v Veliko Janezovo

31.1.2025 | 13:10 | B. M.

Foto: Darja Štravs Tisu

Danes 43. rojstni dan praznuje Denis Avdić in zato je bilo jutro na Radiu 1 povsem praznično obarvano, zvrstili so se številni gostje, ki so naredili pravi žur. Manjkalo pa ni niti norih presenečenj. (video tu)

V najbolj poslušanem jutranjem programu Denis Avdić Show so praznovali Veliko Janezovo, oziroma dan, ko praznuje rojstni dan eden in edini, Denis Avdić. Prvo presenečenje ga je čakalo že ob 5. uri zjutraj, ko je zagledal sovoditelje Miho Deželaka, Anjo Ramšak in Laro Tošić v narodnih nošah. Avdić je padel v smeh in v sproščenem vzdušjo začel z oddajo. Od svojih sovoditeljev je dobil tudi prav posebna darila.

Deželak ga je zabaval s svojimi legendarnimi vici, Lara mu je ustvarila profil na TikToku, saj meni, da mora Denis stopiti v korak s časom. Sledilo je še darilo od Anje – priznala je, da je njeno darilo prišlo že na začetku meseca in sicer ona sama, ko se je vrnila v Denis Avdić Show. Nato pa so mu vsi skupaj podarili še ‘DKojn’.

“Mi se na bitcoine ne spoznamo tako, kot ti, smo pa ob uspehih bitcoina, Melaniakojna in Donaldkojna zate, posebaj zate, vse upe položili v nov produkt, ki ga še ni na trgu. Dragi Denis, vem, nikoli si ne bi mislil. Ampak smo mi mislili zate,” so v smehu dejali voditelji in mu izročili ‘Dkojn’.

Slastno darilo je dobil tudi od vplivnice Ane Žontar Kristanc, dubajski flancat. Flancat kot vemo, je za Avdića ena najbolj ‘brezveznih’ sladic.

Kot se za Janezovo spodobi, je za glasbo skozi celotno jutro poskrbel glasbenik Dejan Vunjak, za katerega Avdić pravi, da vedno naredi dober žur. Okrog devete ure pa ga je presenetil še njegov dober prijatelj in glasbenik Miki Vlahovič, s katerim sta skupaj zapela uspešnico skupine Divlje jagode, Kap po kap.

Novopečenega 43. Letnika so prijetno presenetili tudi njegovi Janezi: Gašper Bergant, Cene Prevc, Rok Škrlep, Aleš Novak in Uroš Kuzman, ki so prinesli tortico in ... krvavice.

Na koncu programa, malo pred 10. uro pa so za veliki finale v studiu ‘vdrli’ še njegovi radijski sodelavci, ki skrbijo, da v zakulisju vse teče kot namazano. Skupaj so z Vunjakom objeti zapeli pesem V dolini tihi.

“Občutki so fantastični, res zelo lepo. Čestitke tudi vam, da ste zdržali v narodnih nošah, od petih naprej. Vem, da noben ni šel na wc. (smeh). Mi smo se imeli super, zabavno jutro se je čutilo v avtu, doma, kjerkoli so bili poslušalci. Super je biti na radiu in imeti rojstni dan,” je za konec dejal navdušeni slavljenec Avdić.

‹ nazaj