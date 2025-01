posavje

Tanaja se je po boju z levkemijo vrnila v šolske klopi

31.1.2025 | 11:45 | M. Žnidaršič

Za Tanajo Vučajnk iz Mihalovca pri Dobovi ter njena ljubeča starša Danijelo in Petra je leto polno preizkušenj, leto boja za življenje. Konec januarja lani so prvič opazili, da se z njo nekaj slabega dogaja, po kulturnem prazniku so ji postavili diagnozo levkemija ALL, 12. februarja pa je že dobila prvo kemoterapijo na onkološkem oddelku v Ljubljani. »Človek se ne sme predati, treba se je bojevati do konca,« je takrat, ko je bilo najhuje, odločno dejala 13-letnica. In se je bojevala, pretekli teden pa je znova sedla v šolske klopi osmega razreda na dobovski Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča.

Tanaja Vučajnk z mamo Danijelo in očetom Petrom optimistično zre v prihodnost. (Foto: M. Ž.)

»Kemoterapije sem končala 19. septembra, trenutno še imam kemoterapijo v tabletah za dve leti. Pred kratkim sem imela zadnjo punkcijo in upamo, da bo vse v redu. V šoli so bili kar malo presenečeni, ko sem stopila v razred,« pove povsem drugačna Tanaja kot lani avgusta, ko smo jo obiskali pred dobrodelnim jamom Športnega društva Beach bar Tochka, na katerem so zbirali prostovoljne prispevke za njeno zdravljenje. V oči se je vrnil žar in nasmeh na obraz, klepeta, se sprehaja … Za šolo jo čaka kar veliko dela, sicer se je pripravljala doma, sošolka Julijana, ki jo je redno obiskovala, ji je prinašala fotokopirano snov, iz knjig se je učila Danijela, da sta potem skupaj predelali določene stvari, njena prijateljica pa jo je prišla poučevat matematiko in zdaj še kemijo.

