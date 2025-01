kočevsko-ribniško

Mestno jedro bodo prenovili, časovnica še neznanka

30.1.2025 | 12:20 | STA

Ribnica - Ribniški občinski svet je na zadnji seji sprejel občinski podrobni prostorski načrt za mestno jedro. Ta bo med drugim podlaga za prenovo mestnega jedra, ki jo načrtuje občina. Časovnica prenove sicer še ni znana, saj je treba prej izpeljati še nekatere druge projekte, je povedal župan Samo Pogorelc.

Iz sprejetega podrobnega prostorskega načrta je razvidno, da mestno jedro Ribnice obsega 114.000 kvadratnih metrov. Med drugim vključuje vse najbolj prepoznavne objekte in dele, kot so grad s spominskim parkom, cerkev sv. Štefana s Plečnikovima zvonikoma, mestno tkivo ob v osnovi srednjeveškem lijakastem trgu ter Bistrico s Francoskim in Grajskim mostom.

Občina po besedah Pogorelca do zdaj ni imela podrobnega prostorskega načrta za mestno jedro, zaradi česar se je to razvijalo in obnavljalo precej stihijsko. "Z načrtom pa dobivamo jasne smernice za njegovo urejanje, med drugim tudi to, kakšne morajo biti fasade, strešniki, urbana oprema in ostala infrastruktura. Jasno je določeno, katere stavbe so ključnega pomena, kaj se lahko gradi, ruši in pod kakšnimi pogoji," je dejal za STA. Z načrtom bo občina tudi lažje kandidirala na različnih razpisih.

Sprejeti podrobni prostorski načrt bo namreč podlaga za celovito prenovo in ureditev starega mestnega jedra. Slednjo občina načrtuje že dlje časa, a bo morala z njo še nekoliko počakati, saj so trenutno prioriteta drugi projekti, med drugim urejanje industrijske cone Lepovče, komunalno opremljanje stanovanjskih naselij in medgeneracijski center, je povedal.

Prenovo sicer občina načrtuje v več fazah. Eden večjih zalogajev bo ureditev Gallusovega nabrežja. Pred Miklovo hišo načrtujejo zgraditi manjši trg, namenjen pešcem, parkirišča pa naj bi umaknili k pastoralnemu centru pri župnišču Ribnica in za Rokodelski center Ribnica.

Prenoviti nameravajo tudi kanalizacijo, vodovod in elektro omrežje. Ohranili in prenovili bodo peš povezave s sosednjimi območji, načrtovane so tudi nova pešpot, ki bo povezala severno zaledje Škrabčevega trga s centrom mesta, ter obojestranski pešpoti ob Bistrici. Odločiti se bo tudi treba, kako bo tekal promet skozi mestno središče, pri čemer se bodo po besedah Pogorelca najverjetneje odločili za enosmeren promet.

