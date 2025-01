družabno

Janez Pezdirc o zgodovini diatoničnih harmonik na Belokranjskem

30.1.2025 | 19:30 | Renata Mikec

Ljubiteljski raziskovalec in zapisovalec ljudskega izročila na območju Dolenjske in Bele krajine ter ljudski godec in muzikant Janez Pezdirc, doma iz Slamne vasi pri Metliki (na fotografiji), je nedavno gostoval v novomeški Knjižnici Mirana Jarca in predstavil zgodovino diatoničnih harmonik na Belokranjskem. V zadnjih letih, predvsem pa od leta 2008, se je posvečal raziskovanju starih diatoničnih harmonik v Beli krajini, zanimalo ga je, kdo jih je izdeloval, kdo jih je igral in kdo jih v današnjem času še ima v deželi belih brez. Predstavil je zanimivo raziskavo, pri kateri je sodeloval tudi z Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU, z dr. Dragom Kunejem in z zgodovinarjem dr. Janezom Weissom iz Črnomlja. Ugotovitve in različno arhivsko gradivo je združil v obsežno knjigo Stare kranjske harmonike v Beli krajini, ki je tik pred izidom. V njej na kar 400 straneh med drugim predstavlja Belokranjce, ki so izdelovali ali pa še vedno izdelujejo diatonične harmonike, in nekatere zanimivejše godce. Med iskanjem starih ljudskih pesmi je naletel na zelo bogato tovrstno dediščino. Knjiga bo izšla pri Kulturnem društvu Vezilo iz Metlike.

Foto: Robert Kokol/Foto Asja

