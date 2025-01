posavje

Po 128 dneh prvič na svež zrak: "Življenje bomo po tej izkušnji živeli drugače"

30.1.2025 | 15:00 | M. K.

Pod zgornjim naslovom Svet24 piše o Tjaši Štruc in Robertu Špilerju, ki sta večini poznana kot ljubitelja vrtnarjenja, ki s širnim svetom z veseljem delita številne koristne nasvete glede setve, vzgoje bogatih pridelkov in njune vrtnarske izkušnje. Posavca pa sta se tokrat oglasila iz Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Robert Špiler in Tjaša Štruc v družbi hčerke (Foto: FB Vrt obilja)

V daljšem zapisu sta Tjaša Štruc in Robert Špiler sledilcem na Facebooku pojasnila, da sta dobila drugega otroka ter še vedno nista posadila česna.

Po porodu avgusta 2024 so njuni mali dojenčici odkrili redko različico srčne napake in z mamico je morala ostati v bolnišnici vse do operacije. Tik pred božičem pa sta končno dobili odpustnico. ''Po 128 dneh je naša dojenčica prvič prišla na svež zrak in skupaj objeti smo preživeli praznike ter se (ponovno) zaljubili," pravita Tjaša Štruc in Robert Špiler, ki sta se ob tem še enkrat zahvalila celotni ekipi Pediatrične klinike UKC Ljubljana, od prvega do zadnjega.



Česen, pa solato in še kaj, bosta, kot pravita, že posadila. "Ampak v zadnje pol leta so se nama prioritete popolnoma spremenile. Življenje bomo od te izkušnje naprej živeli drugače," sta napovedala.

smo pa Tjašo in Roberta in njun Vrt obilja podrobneje že predstavljali tudi v Dolenjskem listu, v prilogi Živa marca 2023.

