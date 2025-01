kronika

FOTO: Zagorelo v zobotehničnem laboratoriju

30.1.2025 | 08:00 | Foto: PGE Krško

Včeraj malo pred poldnevom je zagorelo v zobotehničnem laboratoriju v Mestni občini Krško. Že pred prihodom krških poklicnih gasilcev so zaposleni aparat, na katerem je zagorelo, izklopili iz električnega omrežja. Gasilci so zavarovali kraj, prezračili močno zadimljen prostor in opravili pregled s termokamero. Zaposlenim so prepovedali uporabo aparata do prihoda serviserja.

